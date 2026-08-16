Vitória x Botafogo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Vitória e Botafogo se enfrentam neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Vitória busca recuperação após resultados irregulares, mas com moral alta pela Copa do Brasil. Já o Botafogo, vindo de uma goleada na Sul-Americana, tenta se reerguer. A partida promete ser crucial para ambas as equipes na Série A.

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Vitória e Botafogo se enfrentam neste domingo, 16, às 18h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro baiano chega ao confronto na 13ª colocação, com 26 pontos, enquanto o Botafogo aparece em nono, com 30.

A equipe de Jair Ventura não venceu nas últimas quatro rodadas e vem de derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no Maracanã. Apesar da oscilação na Série A, o time ganhou confiança recentemente ao eliminar o Athletico-PR na Copa do Brasil, com uma goleada por 4 a 0 no jogo decisivo. Baralhas, Cacá e Luan Cândido voltam a ficar à disposição depois de terem sido desfalques no compromisso anterior. Por outro lado, Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes estão fora por lesão.

O cenário do Botafogo é ainda mais delicado após a goleada sofrida na Copa Sul-Americana. Na quinta-feira, o Glorioso foi derrotado por

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6 a 1 pelo Cienciano, em Cusco, no Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final. O resultado deixou a equipe obrigada a uma virada histórica na partida de volta, marcada para a próxima quinta-feira, no Nilton Santos. Antes disso, Franclim Carvalho precisa reorganizar o time para o compromisso em Salvador.

O treinador botafoguense também terá baixas. Gabriel Justino e Marçal estão suspensos, enquanto Allan, Barrera e Kaio Pantaleão seguem entregues ao departamento médico.

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Onde assistir a partida entre Vitória e Botafogo?

Vitória e Botafogo se enfrentam neste domingo, 16 de agosto, às 18h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

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Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Martínez, Baralhas e Zé Vitor; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Botafogo: Warleson; Vitinho, Ferraresi, Monzón e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina, Danilo e Álvaro Montoro; Matheus Martins e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Arbitragem:

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG);

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);

Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO);

VAR: Daniel Nobre Bins (RS);

AVAR: Fabricio Porfirio de Moura (SP).