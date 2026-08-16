Vitória x Botafogo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste domingo, 16, no Barradão, pela 23ª rodada do campeonato
Vitória e Botafogo se enfrentam neste domingo, 16, às 18h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro baiano chega ao confronto na 13ª colocação, com 26 pontos, enquanto o Botafogo aparece em nono, com 30.
A equipe de Jair Ventura não venceu nas últimas quatro rodadas e vem de derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no Maracanã. Apesar da oscilação na Série A, o time ganhou confiança recentemente ao eliminar o Athletico-PR na Copa do Brasil, com uma goleada por 4 a 0 no jogo decisivo. Baralhas, Cacá e Luan Cândido voltam a ficar à disposição depois de terem sido desfalques no compromisso anterior. Por outro lado, Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes estão fora por lesão.
O cenário do Botafogo é ainda mais delicado após a goleada sofrida na Copa Sul-Americana. Na quinta-feira, o Glorioso foi derrotado por
6 a 1 pelo Cienciano, em Cusco, no Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final. O resultado deixou a equipe obrigada a uma virada histórica na partida de volta, marcada para a próxima quinta-feira, no Nilton Santos. Antes disso, Franclim Carvalho precisa reorganizar o time para o compromisso em Salvador.
O treinador botafoguense também terá baixas. Gabriel Justino e Marçal estão suspensos, enquanto Allan, Barrera e Kaio Pantaleão seguem entregues ao departamento médico.
Onde assistir a partida entre Vitória e Botafogo?
Vitória e Botafogo se enfrentam neste domingo, 16 de agosto, às 18h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.
Prováveis escalações:
Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Martínez, Baralhas e Zé Vitor; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.
Botafogo: Warleson; Vitinho, Ferraresi, Monzón e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina, Danilo e Álvaro Montoro; Matheus Martins e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.
Arbitragem:
- Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG);
- Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);
- Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO);
- VAR: Daniel Nobre Bins (RS);
- AVAR: Fabricio Porfirio de Moura (SP).