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Vitória x Botafogo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 16, no Barradão, pela 23ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 12h30
Estádio do Barradão vai ser o palco da partida entre Vitória e Mirassol neste sábado, 29
Estádio do Barradão, em Salvador (Victor Ferreira/EC Vitória/Flickr)
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Vitória e Botafogo se enfrentam neste domingo, 16, às 18h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro baiano chega ao confronto na 13ª colocação, com 26 pontos, enquanto o Botafogo aparece em nono, com 30. 

A equipe de Jair Ventura não venceu nas últimas quatro rodadas e vem de derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no Maracanã. Apesar da oscilação na Série A, o time ganhou confiança recentemente ao eliminar o Athletico-PR na Copa do Brasil, com uma goleada por 4 a 0 no jogo decisivo. Baralhas, Cacá e Luan Cândido voltam a ficar à disposição depois de terem sido desfalques no compromisso anterior. Por outro lado, Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes estão fora por lesão.

O cenário do Botafogo é ainda mais delicado após a goleada sofrida na Copa Sul-Americana. Na quinta-feira, o Glorioso foi derrotado por

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6 a 1 pelo Cienciano, em Cusco, no Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final. O resultado deixou a equipe obrigada a uma virada histórica na partida de volta, marcada para a próxima quinta-feira, no Nilton Santos. Antes disso, Franclim Carvalho precisa reorganizar o time para o compromisso em Salvador.

O treinador botafoguense também terá baixas. Gabriel Justino e Marçal estão suspensos, enquanto Allan, Barrera e Kaio Pantaleão seguem entregues ao departamento médico. 

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Onde assistir a partida entre Vitória e Botafogo?

Vitória e Botafogo se enfrentam neste domingo, 16 de agosto, às 18h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

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Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Martínez, Baralhas e Zé Vitor; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Botafogo: Warleson; Vitinho, Ferraresi, Monzón e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina, Danilo e Álvaro Montoro; Matheus Martins e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Arbitragem:

  • Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG);
  • Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);
  • Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO);
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS);
  • AVAR: Fabricio Porfirio de Moura (SP).
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