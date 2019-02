Vitória marca no fim e bate Goiás no Barradão

Por AE

Salvador – O Vitória teve muito trabalho, mas arrancou o triunfo sobre o Goiás neste sábado no último minuto da partida, disputada no Barradão, em Salvador. Neto Baiano mandou para as redes nos acréscimos, em cobrança de pênalti, e garantiu a virada, por 3 a 2, no duelo válido pela 30.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado quebrou a série de três jogos sem vitória dos baianos que, agora, voltam a brigar pelo acesso, já que estão com 44 pontos, em sétimo lugar. O Goiás segue na luta contra o rebaixamento e permanece em 16.º lugar, com 36 pontos, mesma pontuação do Icasa, que ocupa a zona da degola – o time goiano leva vantagem por ter maior número de vitórias.

O Vitória começou o jogo melhor, buscando mais o campo de ataque, mas quem abriu o placar aos 12 minutos foi o Goiás. Após cobrança de escanteio, Marcão subiu livre e testou para o gol de Douglas. O Vitória pressionou ainda mais e, aos 20, empatou com Fábio Santos. Após cruzamento, o atacante cabeceou para as redes.

Aos 28, Marcão, que já tinha cartão amarelo, fez falta em Nino, e foi expulso. Mesmo com um jogador a menos em campo, o Goiás chegou ao segundo gol, aos 42. Após mais um cruzamento, Guto subiu livre e desviou para o gol de Douglas.

O Vitória voltou com tudo para o segundo tempo e buscava o gol de empate a todo custo. De tanto pressionar, balançou as redes aos 22. Nino Paraíba recebeu na linha de fundo e cruzou rasteiro no meio da área, para Xuxa, que só desviou para o gol aberto.

A virada, suada, só veio aos 46 minutos. Após levantamento na área, o árbitro marcou pênalti, alegando que Leandro colocou a mão na bola, marcação duvidosa que gerou muitos protestos. Neto Baiano bateu a penalidade no meio do gol e fez a festa da torcida. No lance, o defensor foi expulso.

Os times voltam ao gramado na próxima terça-feira, às 20h30. Em São Paulo, o Vitória encara a líder Portuguesa, no Canindé. O Goiás vai receber o Americana, em Goiânia.

Ficha Técnica:

Vitória 3 x 2 Goiás

Vitória – Douglas; Nino, Alison e Jean; Fernandinho, Zé Luís (Marcelo), Uelliton (Lúcio Flávio), Charles Vagner e Geovanni (Neto Baiano); Xuxa e Fábio Santos. Técnico: Vágner Benazzi.

Goiás – Harlei; Douglas, Rafael Toloi, Marcão e Netinho (Oziel); Leandro, Thiago Mendes, Alan Bahia (Walisson) e Marcelo Costa; Iarley (Carlos Alberto) e Guto. Técnico: Enderson Moreira.

Gols – Marcão, aos 12, Fábio Santos, aos 20, e Guto, aos 42 minutos do primeiro tempo. Xuxa, aos 22, e Neto Baiano (pênalti), aos 47 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos – Uellinton, Wallison, Harlei, Thiago Mendes, Lúcio Flávio e Rafael Toloi.

Cartões vermelhos – Marcão e Leandro.

Árbitro – Cláudio Mercante (PE).

Renda e público – Não disponíveis.

Local – Estádio Barradão, em Salvador (BA).