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Esporte

Vitória histórica dos Knicks nas finais da NBA termina com várias prisões em Nova York

Durante as tentativas das forças de segurança de conter os distúrbios, dez policiais ficaram feridos

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 14h50
Um grupo de policiais, a maioria homens e uma mulher, em uniformes azuis escuros, prendem um homem de balaclava preta e camiseta escura, com as mãos algemadas atrás das costas. Outros civis observam a cena em uma rua urbana à noite
Agentes do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) prendem uma pessoa enquanto torcedores do New York Knicks se reuniam do lado de fora do Madison Square Garden durante o Jogo 4 das Finais da NBA - (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)
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A noite de quarta-feira, 10, foi marcada por um misto de celebração esportiva e caos generalizado nas ruas de Nova York, logo após o Jogo 4 das finais da NBA. Em uma partida eletrizante, o New York Knicks reverteu uma desvantagem de 29 pontos para vencer o San Antonio Spurs por 107 a 106. A vitória espetacular levou milhares de torcedores às ruas nos arredores do Madison Square Garden, mas a comemoração rapidamente saiu do controle e terminou com 56 pessoas detidas pelo Departamento de Polícia de Nova York (NYPD).

As autoridades relataram que cerca de 10 mil fãs se aglomeraram na região entre a Quinta e a Oitava Avenida. A multidão bloqueou o trânsito, soltou fogos de artifício e subiu em andaimes, placas de rua e veículos, chegando até mesmo a tentar virar um táxi. Durante as tentativas das forças de segurança de conter os distúrbios, dez policiais ficaram feridos, incluindo um agente que foi atingido na cabeça por uma garrafa de vidro. Fotos e vídeos do local mostraram viaturas da polícia com os para-brisas rachados pela ação dos presentes.

Para compreender a magnitude dessa reação passional, é essencial observar o contexto esportivo da franquia. O New York Knicks não disputava uma final da NBA desde a temporada de 1999, ocasião em que enfrentou e foi derrotado justamente pelo San Antonio Spurs. Além da expectativa de uma revanche aguardada por décadas, a empolgação dos nova-iorquinos foi intensificada pelo fato de o time estar muito próximo de encerrar um amargo jejum de títulos que já dura mais de meio século.

O caos nas ruas, no entanto, também foi impulsionado por um tenso conflito político nos bastidores da cidade. Horas antes de a bola subir, a administração do Madison Square Garden cancelou a festa oficial de transmissão do jogo, conhecida como “Fan Fest”. A decisão drástica foi o ápice de uma disputa pública entre o proprietário dos Knicks, James Dolan, e a prefeitura, liderada pelo prefeito Zohran Mamdani, em torno das políticas de segurança do evento.

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A cidade havia estabelecido uma rigorosa “zona de segurança” no entorno da arena, permitindo a presença de apenas 1.000 torcedores mediante autorização prévia para acompanhar a partida do lado de fora. A direção do ginásio considerou a medida inaceitável, declarando oficialmente que o esquema transformava a área em um “estado policial” e excluía injustamente dezenas de milhares de fãs do momento histórico.

Essas restrições extremas foram, em parte, um resquício das severas medidas de proteção adotadas no Jogo 3, que contou com a presença do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Sem um amplo espaço oficial dimensionado para comportar a massa de torcedores, a multidão acabou se aglomerando de forma desordenada atrás de barricadas de metal, culminando no confronto direto com a polícia logo após o apito final.

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(Com AFP)

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