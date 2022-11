Visando oitavas de final, Neymar e Danilo aceleram tratamento

DOHA – A seleção brasileira mantém esperanças de contar com Neymar e Danilo nas oitavas de final da Copa do Mundo. O atacante e o lateral, que sofreram lesões no tornozelo na estreia diante da Sérvia, seguem em tratamentos intensos. Nesta quarta-feira, 30, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou imagens nas quais Neymar aparece realizando trabalhos na piscina do, enquanto Danilo foi ao gramado do estádio Grand Hamad Stadium.

Neymar permaneceu no hotel e aparece com semblante de alegria nas imagens. Ao seu lado na piscina estava o lateral-esquerdo Alex Sandro, que sofreu uma lesão muscular no quadril diante da Suíça, mas deve estar de volta para as oitavas. O trio de lesionados é desfalque certo para o próximo jogo, diante de Camarões, na sexta-feira, 2, que fecha a primeira fase. O técnico Tite já informou que utilizará uma formação reserva, mas mantém três dúvidas na escalação.

A situação de Neymar, que sofreu uma lesão ligamentar e um pequeno edema ósseo, ainda é a que mais preocupa. No entanto, a estrela da equipe tem demonstrado otimismo em suas redes sociais e internamente, pois as dores e o inchaço vêm diminuindo. Segundo palavras do zagueiro Marquinhos, Neymar tem “dormido” na fisioterapia, onde utiliza aparelhos como uma bota ortopédica e realiza sessões de crioterapia (na qual o corpo é submetido a temperaturas baixíssimas).

O técnico Tite tem repetido em suas entrevistas que conta com o retorno de todos os lesionados, mas a situação de Danilo parece ser a mais avançada. O lateral da Juventus se recupera de lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e já iniciou a transição para o gramado. Calçando tênis de corrida, ele correu pelo gramado, separado do restante do grupo, conforme mostram imagens da CBF.

O Brasil já está classificado às oitavas de final e precisa de apenas um empate com Camarões para garantir a liderança do Grupo G. Caso seja o primeiro, o time jogará as oitavas de final na segunda-feira, 5, no estádio 974, contra o segundo colocado da chave G, que tem Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul.

