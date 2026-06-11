Virada épica dos Knicks foi a maior da história das finais da NBA

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O New York Knicks protagonizou a maior virada da história das finais da NBA, superando uma desvantagem de 29 pontos contra o San Antonio Spurs e vencendo por 107 a 106. Com este resultado épico, o time está a um jogo do título após 53 anos. Leia os detalhes dessa noite inesquecível no Madison Square Garden.

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O New York Knicks protagonizou nesta quarta-feira, 10, a maior virada das finais da NBA sobre o San Antonio Spurs. A vitória chegou nos últimos segundos para sacramentar o Jogo 4 das finais com um placar de 107 x 106. O time de Nova Iorque, agora, está a um jogo do primeiro título na NBA após 53 anos.

Independente do resultado, o jogo de ontem seria crucial para o futuro da final. Com 2 a 1 na série para os Knicks, a vitória representaria um empate para o Spurs – recuperando um 2 a 0 inicial da série – ou um passo essencial para o título da franquia nova-iorquina, não conquistado desde 1973.

Nesse contexto, a maior virada da história das finais na NBA aconteceu nesta quarta-feira no Madison Square Garden, arena em Nova Iorque. O time da cidade apelidada de Big Apple recuperou os 29 pontos do placar em que estava atrás, superando a desvantagem tirada pelo Boston Celtics contra o Los Angeles Lakers de 24 pontos, em 2008.

O jogo

Os Spurs começaram em um ritmo mais forte que os Knicks, assim como no Jogo 3. A equipe da estrela francesa Wembanyama abriu 10 pontos de vantagem, calando a torcida nova-iorquina. Ao fim do primeiro período, a franquia do estado do Texas já estava com 19 pontos de vantagem – no placar: 41 a 22.

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No segundo quarto, o time da casa reagiu por um tempo, mas não conseguiu manter o desempenho, levando os Spurs a abrirem 29 pontos de diferença. A história começou a ser escrita no terceiro período: os Knicks fizeram 13 pontos seguidos, levando o placar do jogo para 83 a 65.

E o improvável aconteceu apenas no último quarto. Conduzidos por Jalen Brunson, cestinha da partida com 36 pontos, a virada veio faltando cinco segundos para acabar a partida. O ataque era do time nova-iorquino e Brunson tentou um arremesso de muito longe. A bola bateu no aro, mas OG Anunoby, no rebote, empurrou-a para dentro da cesta. Os dois pontos vieram quando o cronômetro marcava um segundo para o fim do jogo. O placar, então, terminou 107 a 106 para os Knicks.

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A próxima partida – e possivelmente a última – das finais será sábado, 13, às 21h30 (horário de Brasília).