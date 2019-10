Vinícius Júnior e Rodrygo são finalistas do prêmio Golden Boy

Os atacantes Vinícius Júnior e Rodrygo, ambos do Real Madrid, foram os únicos brasileiros indicados entre os 20 finalistas do tradicional prêmio Golden Boy, organizado pelo jornal italiano Tuttosport desde 2003, que premia o melhor jogador sub-21 de cada ano.

Vinícius, revelado pelo Flamengo, já ficou entre os cinco melhores no ano passado, quando o zagueiro holandês Matthijs de Ligt, que atuava no Ajax e hoje está na Juventus, faturou a honraria. Já Rodrygo, cria do Santos, aparece entre os principais sub-21 do mundo poucos meses depois de desembarcar no Real Madrid, em que já fez as primeiras aparições e até gol pela equipe principal.

Entre os principais favoritos a vencer o Golden Boy em 2019 estão o português João Félix, que trocou recentemente o Benfica pelo Atlético de Madrid, o inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, o norueguês Erling Haland, do Red Bull Salzburg, além do próprio De Ligt.

O Golden Boy do ano é apontado a partir do voto de 40 jornalistas dos principais veículos de mídia especializados em futebol da Europa. A entrega do troféu acontecerá em 16 de dezembro, em cerimônia na cidade de Turim, na Itália. Os únicos brasileiros a conquistar o prêmio foram Anderson, em 2008, e Alexandre Pato, no ano seguinte.

Os indicados ao Golden Boy 2019:

Matthijs de Ligt (Juventus/Holanda)

Alphonso Davies (Bayern de Munique/Canadá)

Gianluigi Donnarumma (Milan/Itália)

Ansu Fati (Barcelona/Espanha)

Phil Foden (Manchester City/Inglaterra)

Mattéo Guendouzi (Arsenal/França)

Erling Haland (RB Salzburg/Noruega)

Kai Havertz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

João Félix (Atlético de Madrid/Portugal)

Dejan Joveljic (Eintracht Frankfurt/Sérvia)

Moise Kean (Everton/Itália)

Kang-in Lee (Valencia/Coreia do Sul)

Andrij Lunin (Valladolid/Ucrânia)

Donyell Malen (PSV/Holanda)

Mason Mount (Chelsea/Inglaterra)

Rodrygo (Real Madrid/Brasil)

Jadon Sancho (Borussia Dortmund/Inglaterra)

Ferran Torres (Valencia/Espanha)

Vinícius Jr. (Real Madrid/Brasil)

Nicolò Zaniolo (Roma/Itália)