Vinícius Jr. foi homenageado no Bernabéu em nova vitória do Real Madrid

O Real Madrid venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1, nesta quarta-feira (24), pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. Mas o resultado pouco importou. A atenção esteve o tempo todo voltada ao atacante Vinícius Júnior, que entrou no campo para receber homenagens de todo o estádio Santiago Bernabéu.

No gramado, seus companheiros de equipe, entre titulares e reservas, vestiam, perfilados, a camisa 20 com o nome do atacante brasileiro. Nas arquibancadas, grandes e pequenas faixas celebravam o jovem atleta e criticavam os atos de racismo contra ele, o último, ocorrido no sábado (21), quando torcedores do Valencia o ofenderam durante boa parte do jogo, que acabou em confusão, com Vini Jr. sendo expulso injustamente. O cartão foi anulado nesta terça-feira pela federação espanhola.

Aplaudido de pé pelos milhares de torcedores, Vinícius Júnior agradeceu as homenagens e subiu às tribunas do estádio para acompanhar o duelo ao lado do presidente do Real, Florentino Perez. Com dores no joelho esquerdo, o atacante foi poupado pelo técnico Carlo Ancellotti. Ainda aos 20 minutos do primeiro tempo, a torcida aplaudiu Vini, que da tribuna, saudou o estádio.

Após as homenagens, o Real demorou para encontrar seu jogo. Com isso, sofreu um pouco com a insistência do modesto adversário, que apesar de ter mais posse de bola, pouco incomodou o gol de Courtois. Mas a qualidade fez diferença ainda na primeira etapa. Aos 31 minutos, Benzema recebeu de Valverde e abriu o placar.

Com a ligeira vantagem, os donos da casa dominaram o segundo tempo, mas sem intensidade. A partida ganhou emoção aos 39 minutos, quando o Rayo empatou, com Raúl de Tomás. Os minutos finais foram mais empolgantes e mais uma vez, o talento do elenco foi fundamental. Em jogada de Toni Kroos, o brasileiro Rodrygo fez o gol da vitória do Real Madrid, sob os aplausos do homenageado, Vinícius Júnior.

Momentos antes da partida, o presidente da La Liga, Javier Tebas, pediu desculpas ao jogador brasileiro por ter rebatido as cobranças feitas pelo atleta, via redes sociais, após o episódio de racismo ocorrido em Valencia. Em entrevista à ESPN e ao Globo Esporte, o dirigente espanhol disse que houve interpretação equivocada de suas palavras. Tebas, no entanto, admitiu que há episódios racistas com foco em Vini Jr. nos jogos do Campeonato Espanhol.

“Se houve esse inconveniente, se ele também não o interpretou bem, mal, tenho que pedir desculpas, não tenho nenhum problema. O importante aqui não é o tweet. Há insultos racistas determinados a insultar Vinicius? Sem dúvida. O presidente da LaLiga está em conta de todos esse insultos. Os encontramos faz muitos anos. E farei agora o mesmo, em defesa de Vinicius e dos jogadores que estiverem na Espanha, ou de qualquer raça que enfrentem gritos racistas. Sempre foi a minha conduta, e sempre será essa. Não vou a mudar. E pedirei desculpas se interpretou mal o tweet. Não era a minha intenção”, disse Tebas.