Vinicius Jr. é suspenso por quatro jogos do Real Madrid por puxão de cabelo

Expulso por puxar o cabelo de um adversário no sábado, contra o Villarreal, pela Liga (1 a 0), o atacante estrela do Real Madrid, Vinicius Junior, recebeu na quarta-feira, 14, uma suspensão de quatro jogos e, portanto, perderá o clássico contra o FC Barcelona, ​​no dia 25 de outubro.

O comitê disciplinar da Federação Espanhola de Futebol confirmou a punição ao jogador da seleção brasileira: duas partidas pelo cartão vermelho e outras duas por suas reclamações contra o árbitro.

O atacante madridista ficará, assim, fora do clássico contra o FC Barcelona, ​​em 25 de outubro no Camp Nou, e de outras três partidas contra Sevilla FC, Racing Santander e Valencia.

Vivendo uma crise de confiança, ele chegou a acreditar que havia se reencontrado com o gol no sábado, contra o Villarreal (1 a 0), mas viu seu gol ser anulado antes de ser expulso diretamente por puxar o cabelo do canadense Nathan Saliba no início da jogada.

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Furioso com o árbitro, o camisa 7 merengue precisou ser contido pelos companheiros de equipe e, posteriormente, pediu desculpas no Instagram ao seu “time e aos torcedores”. Seu técnico, José Mourinho, optou por não comparecer à coletiva de imprensa em protesto contra a arbitragem.

O Real conseguiu vencer a partida graças ao primeiro gol do jovem reforço marfinense Yan Diomandé, que evitou um novo tropeço do gigante espanhol — atualmente quarto colocado na Liga e já seis pontos atrás de seu eterno rival, o FC Barcelona, ​​líder invicto.

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(Com AFP)