Vini Jr. não ia bater o pênalti contra a Austrália? Confira resposta do jogador e Ancelotti

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Vinicius Jr. marcou o último gol da vitória brasileira sobre a Austrália em pênalti polêmico. A decisão sobre quem cobraria gerou debate, com Vini Jr. e Bruno Guimarães explicando a escolha do técnico Ancelotti. A seleção também refletiu sobre o difícil retorno pós-Copa e a importância da primeira vitória na nova fase.

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Vinícius Jr. marcou o último gol da seleção brasileira na goleada sobre a Austrália por 4 a 2 em amistoso nesta terça, 29. No final do segundo tempo, o atacante sofreu um pênalti e o próprio jogador cobrou.

Em entrevista a TV Globo, o repórter questionou Vini Jr. sobre o momento da decisão do pênalti, em que Vini Jr. disse para Bruno Guimarães cobrar, mas veio uma comunicação do banco para que o jogador do Real Madrid cobrasse, como aconteceu.

“Porque o Bruno é o que bate pênaltis para nós quando o Rapha não tá, e eu achei que ele queria bater, mas ele sabe que eu tô precisando da confiança, tem uns jogos que eu não fazia gol. Mas é importante voltar a marcar, importante voltar a jogar com a nossa seleção”, afirmou o atacante.

Bruno Guimarães confirmou a versão do companheiro: “Foi por aí. Depois desse negócio do pênalti, muitas coisas apareceram…Mas aqui na seleção a gente não tem vaidade nenhuma. No último jogo da Copa, o Ancelotti mandou eu bater, hoje ele mandou bater o Vini. O Vini também tava precisando fazer um gol, eu já tinha feito um gol e é um amistoso. E ele foi e bateu muito bem”, afirmou o volante.

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“É o que eu falei, a gente não tem vaidade nenhuma. A gente quer o bem do Brasil. Feliz por ele, pelo jogo que a gente desempenhou e é dar sequência no trabalho”, concluiu.

Na Copa do Mundo, o meia do Arsenal foi o escolhido para cobrar um pênalti para o Brasil no jogo contra a Noruega, mas desperdiçou a cobrança quando o placar ainda estava zerado e a seleção depois foi derrotada 2 a 1 e eliminada do Mundial.

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Questionado sobre a escolha de Vini Jr. para a cobrança contra a Austrália, Ancelotti respondeu diretamente: “Bruno já havia marcado um gol. O que cobraria pênalti seria Raphinha, o segundo é o Bruno, mas o Bruno já marcou gol, então acho que Vini merecia marcar um gol, cobrou o pênalti, cobrou bem e marcou.”

No primeiro tempo, Raphinha confirmou a prioridade ao bater o pênalti para marcar o segundo gol do Brasil no jogo. Com um incômodo na coxa direita, o atacante do Barcelona foi substituído no intervalo por Endrick.

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Volta da Copa do Mundo

Na primeira data Fifa pela seleção brasileira desde a eliminação da Copa do Mundo, Vinícius Jr. comentou sobre como é o retorno depois da eliminação nas oitavas de final: “O baque da Copa do Mundo é muito grande, a volta sempre é um pouco difícil. No primeiro jogo [contra a Austrália] nós jogamos muito mal. Como o treinador falou estamos em período de testes, mas a gente sabe que jogando pelo Brasil tem que ganhar todos os jogos. Acredito que hoje com o campo melhor, conseguimos fazer um grande jogo. Claro que tem muitas coisas que a gente tem que ajustar, tomar menos gols, poder criar mais chances, mas no segundo tempo a gente jogou bem. E fico feliz pelo teste da nova galera que vai ser importante para nós.”

Bruno Guimarães também valorizou a vitória neste retorno: “É sempre muito importante, é o começo de uma nova caminhada para a gente. Muita gente quer o resultado de cara, e a gente entende muito o torcedor porque eles estão sofrendo, tão magoados, por tudo que vem acontecendo. O primeiro jogo não foi nada bom, nada do que a gente estava esperando, hoje a gente entrou com uma estratégia nova. Mas acima do jeito que vai jogar, se é 4-3-3, se é 4-2-4, nós jogadores temos que ter uma responsabilidade de desempenhar melhor. A gente sabe que no primeiro jogo o campo dificultou muito. Hoje o campo era um pouco melhor, a gente desempenhou melhor, pode ficar mais com a bola. Temos que frisar que trocamos sete jogadores do último jogo, então é uma equipe em formação. A gente sabe que a gente precisa dar a resposta e acho que hoje, quem gosta da seleção brasileira vai gostar do resultado. Foi bom, dá para ser melhor, mas mostra que a gente está em um bom caminho.”

A vitória foi a primeira da seleção de Carlo Ancelotti desde a eliminação na Copa do Mundo para a Noruega. Nesta data Fifa estendida, a seleção ainda enfrenta a Índia, no sábado, 3, às 11h (horário de Brasília), em Calcutá.