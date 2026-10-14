Vini Jr. fugia de Virginia no CT do Real Madrid, diz imprensa espanhola

Solteiro após o fim de seu relacionamento com Virginia Fonseca, o atacante Vini Jr. não estava retornando para sua casa nas semanas em que a influenciadora estava na Espanha, preferindo permanecer no Centro de Treinamento do Real Madrid. Informações divulgadas pelos jornalistas espanhóis Abraham P. Romero e Ramón Álvarez de Mon apontam que o jogador buscava uma tranquilidade que “não tinha” em casa.

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“Várias vezes, nas primeiras semanas da temporada, Vini Jr. ficou até tarde em Valdebebas (CT do Real Madrid) em vez de ir para casa”, disse Romero, um renomado setorista da equipe espanhola. “E ele fez isso porque encontrava em Valdebebas a tranquilidade ou o conforto que não tinha em casa naquele momento”, completou.

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Em meio a um início ruim de temporada, Vini Jr. está sendo alvo de muitas críticas na Espanha. O relacionamento do atacante com Virginia foi ressaltado por muitos como uma das razões da má fase, resultado de uma suposta falta de tranquilidade gerada pela nova rotina ao lado da influencer.