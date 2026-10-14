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Esporte

Vini Jr. fugia de Virginia no CT do Real Madrid, diz imprensa espanhola

Jogador não estaria encontrando tranquilidade em sua residência durante namoro com Virginia Fonseca

Por Flávio Monteiro 14 out 2026, 16h47 | Atualizado em 14 out 2026, 17h57
Vinicius Junior em partida de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026
Vinicius Junior  (Dan Mullan/Getty Images)
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Vini Jr. fugia de Virginia no CT do Real Madrid, diz imprensa espanhola Priorize VEJA no Google

Solteiro após o fim de seu relacionamento com Virginia Fonseca, o atacante Vini Jr. não estava retornando para sua casa nas semanas em que a influenciadora estava na Espanha, preferindo permanecer no Centro de Treinamento do Real Madrid. Informações divulgadas pelos jornalistas espanhóis Abraham P. Romero e Ramón Álvarez de Mon apontam que o jogador buscava uma tranquilidade que “não tinha” em casa.

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“Várias vezes, nas primeiras semanas da temporada, Vini Jr. ficou até tarde em Valdebebas (CT do Real Madrid) em vez de ir para casa”, disse Romero, um renomado setorista da equipe espanhola. “E ele fez isso porque encontrava em Valdebebas a tranquilidade ou o conforto que não tinha em casa naquele momento”, completou.

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Em meio a um início ruim de temporada, Vini Jr. está sendo alvo de muitas críticas na Espanha. O relacionamento do atacante com Virginia foi ressaltado por muitos como uma das razões da má fase, resultado de uma suposta falta de tranquilidade gerada pela nova rotina ao lado da influencer.

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