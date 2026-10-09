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Esporte

Vini Jr. e Mbappé têm relação fria e não fazem questão de se aproximar, diz jornal

Tensão entre a dupla de atacantes foi notada pelo 'Ok Diário'

Por Flávio Monteiro 9 out 2026, 20h03
Dois jogadores de futebol, um à esquerda com expressão séria e outro à direita com a língua para fora, vestem jaquetas brancas com listras vinho e o escudo do Real Madrid
Kylian Mbappé e Vini Jr. (Image Photo Agency/Getty Images)
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Vini Jr. e Mbappé têm relação fria e não fazem questão de se aproximar, diz jornal Priorize VEJA no Google

Duas das principais estrelas do futebol mundial, Vini Jr. e Kylian Mbappé não têm tido sucesso em converter seu talento em resultado com a camisa do Real Madrid — e uma parcela disso parece estar relacionada a um relacionamento ruim. Segundo o jornal espanhol Ok Diario, a dupla de atacantes não são amigos fora de campo, mantendo uma relação fria e não fazendo questão de tentar se aproximar.

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Não se sabe quais as razões para o clima ruim entre a dupla, mas Vini Jr. não é o único a ter problemas com Mbappé. De acordo com o portal, outros integrantes do elenco torcem o nariz para o camisa 7, com destaque para o meia Jude Bellingham, cuja insatisfação levou a uma intervenção dos dirigentes do clube, que pediram ao inglês para ter “paciência e ignorar certos incidentes” envolvendo o atacante.

O clima ruim aumentou nesta Data Fifa, quando Mbappé se lesionou durante uma partida entre França e Turquia e foi dispensado de sua seleção. Embora todos os jogadores lesionados e aqueles que não foram convocados tivessem permanecido no CT do Real Madrid para treinar, Mbappé foi liberado pelo clube e compareceu à Semana de Moda de Paris ao lado da namorada, Ester Expósito, o que ampliou a insatisfação.

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Enquanto as rusgas internas entre os jogadores tomam conta do vestiário, o Real Madrid tem dificuldades em seu início de Campeonato Espanhol. Apesar de ter o elenco mais caro da competição, com valor de mercado estimado em 1,5 bilhão de euros, o time ocupa apenas a 4ª colocação, seis pontos atrás do rival Barcelona.

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