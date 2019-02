Vinci avança e Kirilenko é eliminada em Portugal

Por AE

Estoril – A italiana Roberta Vinci voltou a confirmar a condição de principal cabeça de chave do Torneio de Estoril, nesta quarta-feira, ao arrasar a portuguesa Maria João Koheler por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0. O resultado fez a tenista se garantir nas quartas de final da competição portuguesa realizada em quadras de saibro.

Com o fácil triunfo, Vinci enfrentará na próxima fase a russa Nadia Petrova, sétima cabeça de chave, que nesta quarta contou com a desistência da australiana Jarmila Gajdosova depois de vencer o primeiro set por 7/6, com 7/2 no tie-break. Anteriormente, a italiana estreou com vitória em Estoril ao bater a russa Nina Bratchikova por 2 sets a 1.

Mas, se Vinci avançou tranquilamente às quartas de final, a russa Maria Kirilenko acabou eliminada já na segunda rodada em Portugal. Pré-classificada como segunda maior favorita ao título, ela caiu nesta quarta diante da italiana Karin Knapp por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 6/1 e 7/5.

Desta forma, Knapp se credenciou para enfrentar nas quartas de final a casaque Galina Voskoboeva, que nesta quarta derrotou a chinesa Jie Zheng, quinta cabeça de chave, com parciais de 6/4 e 6/1.

Já a checa Petra Cetkovcka e a estoniana Kaia Kanepi confirmaram o status de cabeças de chave com vitórias nesta quarta. A primeira delas avançou às quartas ao superar a norte-americana Vania King por duplo 6/4, enquanto a segunda venceu a britânica Heather Watson por 6/3 e 6/1. Já a eslovena Polona Hercog, nona pré-classificada, acabou eliminada pela espanhola Carla Suarez Navarro, que foi beneficiada pela desistência da adversária quando ganhava o segundo set por 3/0, após ganhar o primeiro por 6/4.

BUDAPESTE – A italiana Sara Errani sofreu um pouco, mas confirmou favoritismo diante da húngara Melinda Czink para garantir vaga nas quartas de final do Torneio de Budapeste. Cabeça de chave número 1 da competição, ela venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/1, nesta quarta-feira.

Com a vitória, Errani terá pela frente na próxima fase do torneio húngaro realizado em quadras de saibro a sua compatriota Alberta Brianti, que na segunda rodada eliminou a ucraniana Lesia Tsurenko, de virada, com 5/7, 7/5 e 6/4.

Já a casaque Ksenia Pervak, segunda cabeça de chave, não conseguiu justificar a condição de segunda cabeça de chave ao cair diante da russa Elena Vesnina com parciais de 6/2 e 6/3. Assim, a tenista da Rússia medirá forças nas quartas de final com a croata Petra Martic, que na segunda rodada eliminou Su-Wei Hsieh, de Taiwan, com 6/4 e 6/1.

A checa Klara Zakopalova, quarta cabeça de chave, acabou superada nesta quarta pela sua compatriota Barbora Strycova, que aplicou duplo 6/4 para avançar às quartas de final, estágio da competição em que medirá forças com Marina Erakovic. A tenista da Nova Zelândia se classificou após contar com a desistência da usbeque Akgul Amanmuradova, logo após vencer o primeiro set por 6/0.