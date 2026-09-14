Villarreal x Betis: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta segunda, 14, pela 5ª rodada da La Liga
Villarreal e Real Betis se enfrentam nesta segunda-feira, 14, às 16h (horário de Brasília), no Estádio de la Cerámica, em Villarreal, pela quinta rodada de LaLiga 2026/27. O confronto coloca frente a frente equipes que vivem momentos bastante diferentes: o Villarreal ainda não venceu no campeonato e ocupa a 17ª posição, com dois pontos, enquanto o Betis aparece em quinto, com nove.
O Villarreal entra em campo pressionado por uma sequência de resultados ruins. A equipe ainda busca a primeira vitória na temporada de LaLiga e vem de três derrotas consecutivas somando todas as competições: perdeu para Alavés e Deportivo no Espanhol e, na última terça-feira, foi superada pelo Borussia Dortmund por 3 a 2 na estreia da Champions League.
Iñigo Pérez deve promover ajustes, mas segue sem contar com Juan Foyth, lesionado. Carlos Romero pode voltar à lista de relacionados, enquanto Peter Gulácsi tem chance de permanecer no gol depois de estrear na Champions. A tendência é de um meio-campo com Pape Gueye e Nathan Saliba, com Alberto Moleiro e Nicolas Pépé abertos, além de Gerard Moreno e Georges Mikautadze na frente.
O Betis chega em cenário oposto. A equipe de Manuel Pellegrini venceu três das quatro primeiras partidas de LaLiga e ainda ganhou do Lille por 3 a 2 na estreia da Champions. Antes disso, havia derrotado o Real Madrid por 1 a 0 pelo Campeonato Espanhol, resultado que aumentou a confiança de um time que atravessa bom momento.
Pellegrini deve fazer algumas mudanças por causa da sequência de jogos. Diego Llorente ainda se recupera de uma fratura no nariz, enquanto Abde voltou a ser relacionado. Dani Ceballos também pode fazer sua estreia, embora a tendência seja de começar no banco. Antony deve atuar pela direita, Riquelme pela esquerda e Fornals por dentro, com Cucho Hernández como referência ofensiva.
Onde assistir à partida entre Villarreal e Betis?
Villarreal e Real Betis jogam nesta segunda-feira, 14, às 16h (horário de Brasília), no Estádio de la Cerámica, em Villarreal, pela quinta rodada de LaLiga. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Villarreal: Gulácsi; Alex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga e Sergi Cardona; Pape Gueye e Nathan Saliba; Alberto Moleiro e Nicolas Pépé; Gerard Moreno e Georges Mikautadze. Técnico: Iñigo Pérez.
Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan e Fran García; Facundo Bernal e Marc Roca; Antony, Fornals e Riquelme; Cucho Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini.