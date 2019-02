Vila Belmiro deve reabrir no clássico contra o Corinthians

Depois de apresentar problemas no final do ano passado, o gramado da Vila Belmiro passa por uma extensa reforma. A reabertura do estádio, anteriormente prevista para o jogo contra o Comercial, no dia 23 de fevereiro, tem nova data.

A ideia agora é que a Vila seja reaberta no clássico contra o Corinthians, dia 4 de março. O motivo do atraso foram as chuvas que caíram na Baixada Santista no começo do ano.

Nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, o Santos deve fazer um verdadeiro ‘tour’ como mandante pelo interior de São Paulo. A peregrinação começa no dia 26 de janeiro, contra o Ituano, no Anacleto Campanella, em São Caetano. Depois, a equipe joga contra o Oeste de Itápolis na Arena Barueri, no dia 2 de fevereiro. O clássico contra o Palmeiras, no dia 5 do próximo mês, será realizado no Estádio Eduardo José Farah, o Farazão, em Presidente Prudente.

Por fim, com a nova data de reabertura da Vila, a tendência é que o Peixe enfrente o Comercial no Pacaembu, para prestigiar os torcedores da capital.