Vietnã sediará GP de Fórmula 1 a partir de 2020

O Vietnã sediará em 2020 pela primeira vez um Grande Prêmio de Fórmula 1 em sua capital, Hanói, anunciou nesta quinta-feira o governo do país asiático.

As autoridades vietnamitas debatiam o projeto de uma corrida sobre um circuito urbano há meses. Em agosto, Mai Tien Dung, autoridade importante do governo, citou as “enormes” receitas econômicas de um evento deste porte, que deverá ser “patrocinado pelo setor privado”.

Outros dois países do sudeste asiático já sediaram ou ainda sediam corridas de F1, a Malásia e Singapura.

A empresa Liberty Media, dona dos direitos da F1, ainda não confirmou a informação.