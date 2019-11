VÍDEO: Witzel se ajoelha para Gabigol e é esnobado pelo jogador

Após vitória de virada do Flamengo sobre o River Plate na final da Libertadores neste sábado 23, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi emocionado a campo cumprimentar o herói da partida, Gabigol. Em gesto de reverência, se ajoelhou ante o artilheiro, que o cumprimentou brevemente, deu as costas e foi embora. O registro da cena pôde ter passado despercebido durante nas comemorações da vitória, mas foi lembrado neste domingo, 24, por internautas. Assista:

Após o título do flamengo, Wilson Witzel governador do RJ se ajoelha aos pés de Gabigol, que sai andando e se afasta.#FlamengoCampeao pic.twitter.com/mDyKDDc694 — Jean (@jeanbmaranhao) November 24, 2019

O jogador seguiu sendo louvado na internet pelo flagra e uniu duas “torcidas” bem distintas: petistas e bolsonaristas. A página de humor “Haddad debochado” comemorou o momento: “Mais um gol do Gabigol”. Já o perfil “Patriotas”, bolsonarista, apreciou a aparente esnobada: “Witzel traidor levou fora do Gabigol”, relembrando os atritos entre o governador e o presidente.

Perfil “Haddad Debochado” comenta cena entre Gabigol e Witzel (24/11/2019) Perfil “Haddad Debochado” comenta cena entre Gabigol e Witzel (24/11/2019)

Perfil “Patriotas” comenta cena entre Gabigol e Witzel (24/11/2019) Perfil “Patriotas” comenta cena entre Gabigol e Witzel (24/11/2019)

A partida

O jogo caminhava para o final. O time argentino vencia por 1 a 0 e o rubro-negro não conseguia entrar na defesa adversária. Até que Gabigol apareceu. Um gol aos 43, outro aos 47 do segundo tempo. Virada no placar e bicampeonato da Copa Libertadores da América 2019 conquistado no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

O atacante foi o artilheiro da competição com nove gols marcados, já incluindo os dois feitos na final. Considerando todas as competições disputadas, são incríveis 40 bolas nas redes dos adversários – é o jogador que mais anotou gols no país em 2019.

A festa da torcida do Flamengo no Estádio Monumental de Lima, no Peru, aliviada já esperando a disputa da prorrogação, ficou ainda maior quando o atacante brigou por uma bola lançada na área, venceu os dois zagueiros do River e chutou forte de perna esquerda para decretar a vitória e o título do Flamengo. Relembre todos os lances.