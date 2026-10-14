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Esporte

Vídeo: Valderrama raspa famosa cabeleira do futebol mundial

Novo visual recebeu elogios de René Higuita, outro colombiano lembrado pelo penteado memorável

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 11h49
Valderrama, da Colômbia, em jogo contra a Inglaterra, na Copa do Mundo de 1998.
Valderrama, da Colômbia, em jogo contra a Inglaterra, na Copa do Mundo de 1998. (veja.com/VEJA)
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Valderrama deu adeus à sua memorável cabeleira. O ex-jogador colombiano publicou nas redes sociais nesta terça, 13, um vídeo cortando o cabelo que fez sucesso nos anos 80 e 90, ainda loira.

A esposa do ex-atleta, Elvira Redondo, foi quem raspou a cabeleira de Valderrama. Perguntado se estava pronto para a transformação, o ex-jogador respondeu: “Mais ou menos.”

Nos comentários da publicação, outro colombiano do cabelo histórico deixou seu elogio: “Pibete, o que é bonito é bonito mesmo, ficou legal!”, escreveu René Higuita. 

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Valderrama disputou três Copas do Mundo pela seleção colombiana, em 1990, 1994 e 1998. Natural de Santa Marta, ganhou destaque nos times colombianos Millionarios e Deportivo Cali, antes de jogar na Europa, pelo Montpellier e Real Valladolid. Voltou a jogar no país natal no Independiente Medellín e Junior FC e encerrou a carreira nos Estados Unidos, com passagens pelo Tampa Bay, Miami Fusion e por último no Colorado em 2001.

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