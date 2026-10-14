Vídeo: Valderrama raspa famosa cabeleira do futebol mundial

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Carlos Valderrama, o “Pibe”, surpreendeu a todos ao dar adeus à sua icônica cabeleira loira, que marcou os anos 80 e 90. Em um vídeo emocionante, sua esposa, Elvira Redondo, foi a responsável pela transformação. O corte gerou repercussão imediata, inclusive com elogios do lendário René Higuita. Uma nova fase para o ex-craque colombiano.

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Valderrama deu adeus à sua memorável cabeleira. O ex-jogador colombiano publicou nas redes sociais nesta terça, 13, um vídeo cortando o cabelo que fez sucesso nos anos 80 e 90, ainda loira.

A esposa do ex-atleta, Elvira Redondo, foi quem raspou a cabeleira de Valderrama. Perguntado se estava pronto para a transformação, o ex-jogador respondeu: “Mais ou menos.”

Nos comentários da publicação, outro colombiano do cabelo histórico deixou seu elogio: “Pibete, o que é bonito é bonito mesmo, ficou legal!”, escreveu René Higuita.

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Valderrama disputou três Copas do Mundo pela seleção colombiana, em 1990, 1994 e 1998. Natural de Santa Marta, ganhou destaque nos times colombianos Millionarios e Deportivo Cali, antes de jogar na Europa, pelo Montpellier e Real Valladolid. Voltou a jogar no país natal no Independiente Medellín e Junior FC e encerrou a carreira nos Estados Unidos, com passagens pelo Tampa Bay, Miami Fusion e por último no Colorado em 2001.