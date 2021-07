Vídeo: Uma Janela para Tóquio com Piti Koshimura

Piti Koshimura mora em Tóquio há mais de dois anos, depois de sucessivas imersões no país desde 2013. Ao longo do período dos Jogos Olímpicos, até 8 de agosto, ela fará para VEJA, diariamente, o blog Janela para Tóquio. Será um passeio, na definição de Piti, “por meus devaneios sobre aspectos culturais ligados ao evento e ao dia a dia na megalópole, com passeios pela arquitetura, urbanismo, gastronomia e arte”. VEJA convidou Piti depois do sucesso dela com o blog e podcast Peach no Japão e a curadoria da Momonoki, plataforma de cursos sobre o universo japonês.

Nesta sexta-feira, 20h30 do horário de Brasília, o redator-chefe de VEJA conversará com Piti Koshimura. A transmissão será feita nos canais da revista no YouTube e no Facebook. Será como um esquenta para as competições que, a partir de 21h, começarão a ser transmitidas no Brasil pelos canais do Grupo Globo e da BandSports – e permanentemente acompanhados por VEJA aqui no site e nas redes sociais.