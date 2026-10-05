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Esporte

Vídeo: tenista francês atira raquete em direção à torcida em ataque de fúria e abandona partida

Terence Atmane se irrita depois de errar e ceder ponto ao adversário no qualifying do Masters 1000 de Xangai

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 11h34
Tenista masculino de boné branco, camiseta branca e shorts estampados, agachado na quadra azul e verde, rebatendo uma bola de tênis amarela com a raquete preta
Tenista Terence Atmane (Brad Penner/USTA/Getty Images)
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Vídeo: tenista francês atira raquete em direção à torcida em ataque de fúria e abandona partida Priorize VEJA no Google

O tenista Terence Atmane atirou sua raquete na direção da arquibancada em jogo do qualifying do Masters 1000 de Xangai nesta segunda, 5. O atleta se irritou depois de rebater uma bolinha para fora e o adversário confirmar o serviço com o ponto. Seu oponente, Bernard Tomic, venceu a partida por W.O. com o abandono do francês no terceiro set.

A partida estava empatada em 1 set a 1, e em 2 a 2 na terceira parcial. Com 40-30, Tomic sacou e confirmou o seu serviço para abrir 3 a 2 com o erro de Atmane, que jogou a raquete em direção à arquibancada. A raquete bateu na grade de proteção entre a arquibancada e a quadra e não atingiu os torcedores.

Apesar da ocorrência, o jogo continuou, mas o francês abandonou a partida quando foi quebrado no saque e Tomic iria sacar para o jogo com 5/3 na parcial.

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Atual 185º do ranking, o australiano avançou para a segunda rodada do qualifying e disputa uma vaga na chave principal do Masters 1000 de Xangai contra o cazaque, Timofey Skatov, 210º do ranking.

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TAGS:
ATP
Ranking da ATP
Tênis
Xangai
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