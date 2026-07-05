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Esporte

VÍDEO: Seleção de Cabo Verde é homenageada com carreata após campanha inédita na Copa do Mundo

Recepção na Cidade da Praia reuniu milhares de torcedores e coincidiu com as comemorações pelo Dia da Independência do país

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 jul 2026, 14h44
Multidão de pessoas, muitas vestindo azul, celebrando e acenando em uma rua, com bandeiras de Cabo Verde visíveis
Carreata em homenagem à seleção de futebol de Cabo Verde, na cidade de Praia, capital do país - 05/07/2026 (Reprodução/Facebook)
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A campanha histórica de Cabo Verde na Copa do Mundo ganhou um novo capítulo neste domingo. De volta ao país após alcançar pela primeira vez as oitavas de final do torneio, a seleção foi recebida por milhares de torcedores na Cidade da Praia, em uma celebração organizada pela Federação Cabo-Verdiana de Futebol.

O retorno da delegação ocorreu no mesmo dia em que o país comemora sua independência, em 5 de julho, o que deu um caráter ainda mais simbólico às homenagens. Antes da chegada dos jogadores, a federação havia convocado a população a vestir a camisa azul da seleção e levar bandeiras nacionais para acompanhar a recepção.

A carreata partiu das imediações do Aeroporto Internacional Nelson Mandela e percorreu diversos bairros da capital, entre eles Lem Ferreira, Fazenda, Vila Nova, Achada de Santo António, Prainha e Quebra Canela. Ao longo do percurso, os atletas foram saudados por torcedores que celebraram a campanha da equipe.

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A participação cabo-verdiana terminou nas oitavas de final, com derrota por 3 a 2 para a Argentina. Ainda assim, a equipe deixou o Mundial com uma campanha muito admirada por torcedores de todo o mundo. Em sua estreia na competição, os “Tubarões Azuis” — como a seleção é conhecida em seu país — garantiram vaga na fase eliminatória e conquistaram reconhecimento pelas atuações diante de seleções tradicionais.

Nas redes sociais, a Federação Cabo-Verdiana de Futebol incentivou a população a participar da recepção com a mensagem “Vamos receber os nossos heróis”. A mobilização evidenciou o orgulho dos cabo-verdianos pelo desempenho da seleção, que passou a integrar um dos capítulos mais marcantes da história do futebol do país.

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