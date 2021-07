Vídeo: ‘Precisamos respeitar a pandemia’, dizem médicos do COB

VEJA conversou com Beatriz Perondi, médica responsável pelos cuidados com a Covid-19 na delegação brasileira em Tóquio, e com Breno Schor, o chefe médico do Time Brasil. Eles revelam a rigorosa engrenagem de cuidados contra o vírus, o que inclui, nos esportes coletivos, a impossibilidade de dois jogadores de uma mesma posição dividirem um quarto. Revelam ainda, o que é feito para manter o desempenho em alto nível, a exemplo dos coletes térmicos para diminuir a sensação de calor no verão japonês. É a medicina do esporte em um momento histórico da humanidade.

O papo dos médicos com o redator-chefe de VEJA Fabio Altman vai ao ar nesta quarta-feira, 28, às 20h30 – antes da noite e madrugada de competições –nos canais da revista no YouTube e no Facebook.