Vídeo: Pelé não queria bater o pênalti do gol 1 000 há 50 anos

O gol número 1 000 de Pelé completa 50 anos nesta terça-feira 19. A marca, contudo, poderia nunca ter acontecido naquela noite no Maracanã, porque o Rei do Futebol não queria bater a penalidade máxima que ele mesmo sofreu contra o Vasco. O maior artilheiro da história do Santos e da seleção brasileira relevou em entrevista exclusiva a VEJA que pediu para Carlos Alberto Torres cobrar o pênalti.

“Naquele ano, quem estava batendo os pênaltis do Santos era o Carlos Alberto. Ele era o batedor oficial do time. Quando o juiz deu o pênalti, o Carlos Alberto disse: ‘Rei, vai você bater o pênalti’. Falei: ‘vai tu, meu chapa!’. Ele não queria bater e insistiu. Aí eu aceitei, mas achei uma sacanagem”, confessou o Rei do Futebol em entrevista na semana passada no Museu Pelé, em Santos, no litoral de São Paulo.

Com 999 gols como jogador profissional até aquela noite, Pelé disse que se assustou quando viu a equipe inteira do Santos atrás da linha de meio-campo, para deixá-lo alcançar o milésimo sozinho. “Fui pra bola pensando ‘esse não dá pra perder. Meu Deus, me ajuda’. Foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira. E quase que o Andrada pega. Ele ainda tocou na bola o desgraçado”, brincou.

Pelé foi primeiro jogador da história a realizar o feito, quando tinha 29 anos de idade – e um ano antes da sua grande obra-prima da carreira, a conquista do tricampeonato pela seleção brasileira na Copa do Mundo do México. Ele não acredita que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou qualquer outro jogador da atual geração possa chegar aos 1 282 gols que marcou. “Para bater o meu recorde, isso aí é impossível”.

O milésimo gol de Pelé em imagens zoom_out_map 1 /5 Pelé busca a bola no fundo das redes após converter o pênalti de gol de número 1.000 (Arquivo/Agência O Globo)

zoom_out_map 2 /5 Carregado nos braços, a partida foi paralizada para Pelé comemorar em campo seu feito memorável (Arquivo/Agência O Globo)

zoom_out_map 3 /5 O pênalti convertido por Pelé sobre o goleiro argentino Andrada, ajudou a equipe santista a vencer o Vasco por 2 a 1 (Arquivo//Agência O Globo)

zoom_out_map 4 /5 Pelé ganhou de presente uma camisa comemorativa do Vasco, com o número 1.000 nas costas (Arquivo/Agência O Globo)

zoom_out_map 5/5 A bola de couro original de 1969, com a qual Pelé marcou seu milésimo gol (Leo Feltran/VEJA)

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2019, edição nº 2661