Vídeo: Nadal acerta bolada em criança e dá beijo para consolá-la

Rafael Nadal venceu o argentino Federico Delbonis nesta quinta-feira, 23, pela segunda rodada do Aberto da Austrália, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 e 6/1. O espanhol, líder do ranking da ATP, chamou a atenção durante a partida ao acertar uma bolada no rosto de uma boleira, que segurou as lágrimas e foi imediatamente consolada por Nadal com um beijo na bochecha.

“Para ela provavelmente não foi um bom momento”, disse Nadal após a vitória. “Eu tive muito medo por ela. A bola foi muito forte e direto na cabeça dela. Ela foi uma garota muito corajosa. Estou feliz que ela esteja bem”, finalizou.

Nadal continua sem perder sets no Australian Open e tenta conquistar seu 20º título de Grand Slam da carreira, feito que igualaria o recorde de Roger Federer, que também está classificado para a terceira fase do torneio. O tenista de 33 anos enfrentará o conterrâneo Pablo Carreno-Busta, número 27 do mundo, na próxima rodada. O suíço (3º) jogará contra o australiano John Millman (47ª).

Resultados desta quinta-feira no Aberto da Austrália:

Simples masculino (2ª rodada):

Rafael Nadal (ESP/N.1) x Federico Delbonis (ARG) 6-3, 7-6 (7/4), 6-1

Pablo Carreno (ESP/N.27) x Peter Gojowczyk (ALE) 6-4, 6-1, 1-6, 6-4

Nick Kyrgios (AUS/N.23) x Gilles Simon (FRA) 6-2, 6-4, 4-6, 7-5

Karen Khachanov (RUS/N.16) x Mikael Ymer (SUE) 6-2, 2-6, 6-4, 3-6, 7-6 (10/8)

Gaël Monfils (FRA/N.10) x Ivo Karlovic (CRO) 4-6, 7-6 (10/8), 6-4, 7-5

Ernests Gulbis (LAT) x Aljaz Bedene (SLO) 7-5, 6-3, 6-2

Taylor Fritz (EUA/N.29) x Kevin Anderson (RSA) 4-6, 6-7 (5/7), 7-6 (7/4), 6-2, 6-2

Dominic Thiem (AUT/N.5) x Alex Bolt (AUS) 6-2, 5-7, 6-7 (5/7), 6-1, 6-2

Daniil Medvedev (RUS/N.4) x Pedro Martínez (ESP) 7-5, 6-1, 6-3

Alexei Popyrin (AUS) x Jaume Munar (ESP) 6-2, 7-6 (7/5), 6-2

John Isner (EUA/N.19) x Alejandro Tabilo (CHI) 6-4, 6-3, 6-3

Stan Wawrinka (SUI/N.15) x Andreas Seppi (ITA) 4-6, 7-5, 6-3, 3-6, 6-4

David Goffin (BEL/N.11) x Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-1, 6-4, 4-6, 1-6, 6-3

Andrey Rublev (RUS/N.17) x Yuichi Sugita (JPN) 6-2, 6-3, 7-6 (7/5)

Fernando Verdasco (ESP) x Nikoloz Basilashvili (GEO/N.26) 4-6, 7-6 (7/5), 6-4, 6-4

Alexander Zverev (ALE/N.7) x Egor Gerasimov (BLR) 7-6 (7/5), 6-4, 7-5

Simples feminino (2ª rodada):

Belinda Bencic (SUI/N.6) x Jelena Ostapenko (LAT) 7-5, 7-5

Anett Kontaveit (EST/N.28) x Sara Sorribes (ESP) 6-2, 4-6, 6-1

Donna Vekic (CRO/N.19) x Alizé Cornet (FRA) 6-4, 6-2

Iga Swiatek (POL) x Carla Suarez (ESP) 6-3, 7-5

Elise Mertens (BEL/N.16) x Heather Watson (GBR) 6-3, 6-0

Catherine Bellis (EUA) x Karolína Muchova (RTC/N.20) 6-4, 6-4

Yulia Putintseva (CAZ) x Danielle Collins (EUA/N.26) 6-4, 2-6, 7-5

Simona Halep (ROM/N.4) x Harriet Dart (GBR) 6-2, 6-4

Garbiñe Muguruza (ESP) x Ajla Tomljanovic (AUS) 6-3, 3-6, 6-3

Zarina Diyas (CAZ) x Anna Blinkova (RUS) 4-6, 6-3, 6-4

Kiki Bertens (HOL/N.9) x Arina Rodionova (AUS) 6-3, 7-5

Camila Giorgi (ITA) x Svetlana Kuznetsova (RUS) 6-3, 6-1

Angelique Kerber (ALE/N.17) x Priscilla Hon (AUS) 6-3, 6-2

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.30) x Taylor Townsend (EUA) 7-5, 7-6 (7/1)

Karolína Plíšková (RTC/N.2) x Laura Siegemund (ALE) 6-3, 6-3

(Com AFP)