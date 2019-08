Vídeo: McGregor, ex-campeão do UFC, agride idoso em bar na Irlanda

O lutador irlandês Conor McGregor adicionou mais um episódio de violência fora do octógono para sua coleção de polêmicas. O ex-campeão do UFC agrediu um homem idoso com um soco no rosto em um bar em Dublin, sua cidade natal. A agressão ocorreu em 6 de abril, mas a filmagem do ocorrido foi divulgada nesta quinta-feira pelo site TMZ.

As imagens mostram McGregor oferecendo uma dose do whisky da marca Proper 12, da qual é fundador, ao homem, que, por duas vezes, se negou a aceitar. Há um corte na imagem e, em seguida, o ex-detentor dos cinturões peso-pena e peso-leve do UFC, acerta um soco no idoso, antes de ser retirado do local por outras pessoas presentes ao The Marble Arch Pub. O homem agredido permaneceu imóvel, aparentemente sem entender a situação.

A policia irlandesa afirmou que está investigando o incidente e que nenhuma prisão foi efetuada até o momento. Esta, porém, está longe de ser a primeira confusão protagonizada pelo falastrão McGregor, lembrado no Brasil por ter nocauteado e tirado o cinturão de José Aldo em poucos segundos de luta.

Em abril do ano passado, ele chegou a ser preso depois de invadir um evento do UFC 223 no Barclays Center, em Nova York, com o objetivo de agredir seu desafeto, o russo Khabib Nurmagomedov. Na ocasião, câmeras de segurança e de testemunhas flagraram McGregor atirando latas de lixo e até barras de ferro contra um ônibus que transportava atletas do UFC, incluindo o Khabib.

Os lutadores Michael Chiesa e Ray Borg sofreram danos ao serem atingidos por estilhaços da janela do veículo e foram retirados do card do UFC 223, assim como o americano Max Holloway, que faria a luta principal do evento contra Khabib, mas não foi liberado pelo departamento médico.

Recentemente, McGregor voltou a ter problemas com a polícia americana. Ele foi detido em Miami Beach, acusado quebrar e roubar o telefone de um fã que se aproximou para fotografá-lo na saída de uma boate. O irlandês não possui qualquer luta marcada pelo UFC e não sobe ao octógono desde o UFC 229, em novembro de 2018, quando foi derrotado por Khabib Nurmagomedov.