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Esporte

VÍDEO: jogadores da Noruega se juntam a torcida em comemoração viking

Equipe celebrou vitória sobre Senegal e classificação antecipada para o mata-mata

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 23h36 | Atualizado em 22 jun 2026, 23h47
Vista aérea de um estádio de futebol lotado, com a torcida em vermelho à esquerda e o campo verde. No gramado, um grupo de jogadores de uniforme azul celebra em círculo, enquanto outro grupo de pessoas e equipamentos de filmagem está próximo ao gol. Placas de publicidade luminosas contornam o campo
Mar vermelho: torcida norueguesa e jogadores comemoram com remada viking (Justin Setterfield/Getty Images)
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VÍDEO: jogadores da Noruega se juntam a torcida em comemoração viking Priorize VEJA no Google

Os jogadores e comissão técnica da Noruega se juntaram na remada viking típica da torcida do país. No gramado do estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos, a equipe venceu Senegal por 3 a 2 nesta segunda, 22, e garantiu a classificação antecipada para o mata-mata da Copa do Mundo. Após o apito final, o capitão Odegaard comandou a comemoração que chama a atenção por onde passa.

Os torcedores incentivaram os jogadores em campo durante a partida com a ação tradicional. Uma pessoa comanda a torcida com uma percussão, e é acompanhada pelo mar vermelho uníssono.

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Um jogador de futebol loiro, vestindo uniforme preto, sorri e levanta os braços com uma baqueta na mão, em pé no gramado. Atrás dele, outros jogadores sentados no chão sorriem, e ao fundo, a arquibancada lotada de torcedores. Um tambor vermelho está à direita
Odegaard comanda remada viking de jogadores e torcedores (Buda Mendes/Getty Images)

A remada viking têm sido um dos destaques das torcidas que viajaram para acompanhar suas seleções no Mundial. De escadas rolantes a Times Square, faça chuva ou sol, os noruegueses estão dando show fora de campo.

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Dentro das quatro linhas, a equipe fez valer a espera de 28 anos fora do Mundial. Na estreia, golearam o Iraque por 4 a 1. Contra Senegal, venceram por 3 a 2 em jogo que consagrou Erling Haaland como maior artilheiro da seleção em Copas.

Na terceira e última rodada, enfrentam seu maior desafio até então, a França. Nesta sexta, 26, às 16h (horário de Brasília), as seleções batalham pela liderança do grupo I.

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Confira vídeos da remada viking norueguesa:

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Noruega
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