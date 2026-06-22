VÍDEO: jogadores da Noruega se juntam a torcida em comemoração viking
Equipe celebrou vitória sobre Senegal e classificação antecipada para o mata-mata
Os jogadores e comissão técnica da Noruega se juntaram na remada viking típica da torcida do país. No gramado do estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos, a equipe venceu Senegal por 3 a 2 nesta segunda, 22, e garantiu a classificação antecipada para o mata-mata da Copa do Mundo. Após o apito final, o capitão Odegaard comandou a comemoração que chama a atenção por onde passa.
Norway fans and players doing the Viking celebration after qualifying for the Round of 32.
What an atmosphere. 🇳🇴🔥 pic.twitter.com/0zjDLwz7Cs https://t.co/DLLd21Ig0GSiga
— MC (@CrewsMat10) June 23, 2026
🚨AGORA – Jogadores da Noruega fazem a remada Viking junto com a torcida norueguesa pic.twitter.com/ScAPkZMD96
— SPACE LIBERDADE (@NewsLiberdade) June 23, 2026
Os torcedores incentivaram os jogadores em campo durante a partida com a ação tradicional. Uma pessoa comanda a torcida com uma percussão, e é acompanhada pelo mar vermelho uníssono.
A remada viking têm sido um dos destaques das torcidas que viajaram para acompanhar suas seleções no Mundial. De escadas rolantes a Times Square, faça chuva ou sol, os noruegueses estão dando show fora de campo.
Dentro das quatro linhas, a equipe fez valer a espera de 28 anos fora do Mundial. Na estreia, golearam o Iraque por 4 a 1. Contra Senegal, venceram por 3 a 2 em jogo que consagrou Erling Haaland como maior artilheiro da seleção em Copas.
Na terceira e última rodada, enfrentam seu maior desafio até então, a França. Nesta sexta, 26, às 16h (horário de Brasília), as seleções batalham pela liderança do grupo I.
Confira vídeos da remada viking norueguesa:
All of Norway has taken over Times Square pic.twitter.com/0pEHrEeFbE
— Barstool Sports (@barstoolsports) June 22, 2026
Imagine you’re on your morning commute in NYC and you meet the Viking Row head on pic.twitter.com/GVNUlMaEF3
— Barstool Sports (@barstoolsports) June 22, 2026
🚨 WATCH: Norway fans perform their famous Viking Row in the pouring rain in New Jersey ahead of the clash with Senegal. 🇳🇴⛈️ pic.twitter.com/b3bDKfZkCW
— Sports on Predict (@predictdotsport) June 22, 2026