Vídeo: jogador do Monaco se irrita com expulsão e chuta cabine do VAR

O árbitro de vídeo, assim como no Brasil, também é motivo de reclamações na França. O lateral Ruben Aguilar, do Monaco, se irritou após ser expulso por entrada “moderada” no atacante do Saint-Etienne e chutou a cabine do VAR quando deixava o gramado. Apesar da controvérsia do lance, a decisão do juiz foi mantida e o jogador precisou deixar o campo nos acréscimos, na derrota por 1 a 0, fora de casa, pela 12ª rodada do Campeonato Francês.

AS Monaco right-back Ruben Aguilar filmed kicking the VAR monitor after being sent off in last night’s match vs St Étienne. pic.twitter.com/84u2Z37z4t — Get French Football News (@GFFN) November 4, 2019

Os jogadores do Monaco questionaram o VAR desde o início do segundo tempo, quando o meia Denis Bouanga marcou o gol da vitória do Saint-Etienne. O tento, porém, foi anotado a partir de um roubo de bola no meio de campo que, segundo a equipe visitante, foi faltoso. A expulsão polêmica de Aguilar culminou na ira do jogador contra a arbitragem. O lateral ainda não teve punição definida pela federação francesa de futebol.

Com a vitória, o Saint-Etienne subiu para a 8ª colocação do Campeonato Francês, com 18 pontos, e empurrou o Monaco para a 15ª. A equipe de Aguilar está a apenas três pontos da zona de rebaixamento.