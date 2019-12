Vídeo: Jogador de futebol americano é expulso após acertar soco em juiz

Sem tantas opções de esporte ao vivo nos últimos dias do ano, alguns canais de TV por assinatura (inclusive no Brasil) apelam para competições menos tradicionais. É o caso dos “Bowls”, as disputas do futebol americano universitário dos Estados Unidos que valem um troféu. Há dezenas de disputas com esse nome no final de dezembro, geralmente associado a alguma marca que patrocina o evento. Na madrugada desta sexta-feira, um fato inusitado chamou a atenção para o Quick Lane Bowl, disputado na cidade de Detroit, e que valia um prêmio de 2 milhões de dólares a instituição vencedora.

O jogo decisivo entre as universidades de Eastern Michigan e Pittsburgh teve um lance pouco usual nos esportes americanos: uma expulsão de campo. Faltando dez segundos para o fim da partida, o quarterback de Michigan, Mike Glass III, não gostou de uma dividida com um adversário e acertou o linebacker Cam Bright com um soco na grade do capacete. Na sequência, tentando atingir o rosto do defensive back Paris Ford, Glass III pegou em cheio um dos árbitros da partida: Chris Snead.

O camisa 9 de Eastern Michigan foi expulso na hora de campo, apesar de tentar se desculpar com o juiz que acabou atingido no meio da confusão. A equipe de Pittsburgh venceu o jogo por 34 a 30 e levantou o troféu. Assista o momento da agressão no vídeo abaixo:

Eastern Michigan QB Mike Glass III was ejected after throwing punches during the final seconds of their bowl loss to Pitt. pic.twitter.com/DTPguFRtnj — SportsCenter (@SportsCenter) December 27, 2019

O técnico da equipe perdedora, Chris Creighton, disse estar envergonhado pela postura de seus atletas, mas que Glass III foi às lágrimas no vestiário. O jogador usou as redes sociais para se desculpar pelo ato de destempero e disse no Twitter que “desapontou Deus e sua família”.