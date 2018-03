Vídeo: James Harden humilha adversário com drible na NBA

O ala James Harden, do Houston Rockets, protagonizou um dos lances mais humilhantes do basquete ao deixar Wesley Johnson no chão, na vitória de sua equipe por 105 a 92, na última quarta-feira, pela NBA. Além de desequilibrá-lo com uma finta, Harden ainda encarou o adversário e depois acertou a cesta de três pontos. Apesar do jogo ter sido no Staples Center, em Los Angeles, a torcida do time da casa não se conteve após o lance, assim como os companheiros de Harden.

O lance, conhecido nos Estados Unidos como “quebra tornozelos (ankle breaker)”, gerou uma corrente nas redes sociais para “orar” por Wesley Johnson, além de se tornar fonte de vários memes:

Please pray for Wesley Johnson, his ankles have just been murdered by James Harden pic.twitter.com/JI6fiiMyBa — Max Gilbert (@MaxGilbert10) March 1, 2018