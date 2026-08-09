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VÍDEO: Jacy cai em túnel ao comemorar gol do Coritiba contra a Chapecoense; VAR anula lance

Zagueiro marcou de cabeça, caiu no acesso ao vestiário durante a comemoração e depois teve o gol anulado por impedimento

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 13h41
Jogadores de futebol e torcedores em campo, um jogador de camisa branca e calção preto caminha sobre uma placa de publicidade, enquanto outro jogador de camisa branca e calção preto pula sobre a barreira do campo, com torcedores ao fundo
Jacy pula para fora do campo e cai em túnel do vestiário em jogo do Coritiba (X/Reprodução)
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O Coritiba já estava à frente da Chapecoense quando Jacy marcou de cabeça aquele que seria o segundo gol da equipe no estádio Couto Pereira, no sábado, 8. A comemoração, porém, acabou em um susto para o zagueiro e em um gol posteriormente invalidado pela arbitragem.

Capitão do time paranaense, Jacy correu para festejar junto aos torcedores e passou por cima da placa de publicidade. Logo depois, caiu no espaço destinado ao acesso do vestiário visitante. O jogador reapareceu pouco tempo depois e prosseguiu com a comemoração antes de receber atendimento médico.

Apesar da queda, Jacy conseguiu permanecer em campo até o fim da primeira etapa. Ele voltou para o segundo tempo, mas deixou o gramado aos dois minutos. Rodrigo Moledo entrou em seu lugar.

A queda ocorreu porque o acesso ao túnel estava aberto. O local costuma permanecer fechado durante as partidas e é liberado para a entrada e a saída das equipes nos intervalos. Como o lance ocorreu perto do encerramento do primeiro tempo, a abertura já estava disponível.

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Na sequência, porém, o VAR apontou que o gol não poderia ser validado. A análise, com auxílio do sistema semiautomático de impedimento, indicou que Jacy estava em posição irregular. O gol foi, então, anulado.

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O Coritiba já havia balançado as redes antes da jogada. Tiago Cóser também marcou de cabeça e colocou a equipe em vantagem diante da Chapecoense. A partida terminou com resultado de 2 x 1 para o Coritiba.

O episódio protagonizado por Jacy também remete a uma situação semelhante ocorrida no Couto Pereira em 2014. Naquele ano, Joel passou por uma queda no mesmo túnel enquanto comemorava um gol do Coritiba diante do São Paulo. Após superar a placa de publicidade durante a celebração, o atacante acabou caindo no túnel do vestiário. Joel foi auxiliado por um segurança naquela ocasião.

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