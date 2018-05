Vídeo: goleiro Ederson, do City, bate recorde e entra no Guinness

Além dos títulos do Campeonato Inglês e da Copa da Liga, o goleiro brasileiro Ederson, do Manchester City, celebrou uma conquista inusitada nas redes sociais. O jogador da seleção brasileira entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, por ter realizado a reposição de bola mais longa da história.

O feito foi realizado durante um treino do City, quando Ederson chutou a bola a 75,3 metros de distância. Surpreso com a força do brasileiro, reconhecido também por sua precisão nos passes longos, o clube convidou o Guinness a visitar o centro de treinamento do clube e medir o chute de Ederson. O feito foi divulgado pela equipe em suas redes sociais: