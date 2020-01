Vídeo: Fernando Alonso capota no Rali Dacar

View this post on Instagram

Portuguese biker Paulo Gonçalves passed away. The entire Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his friends and family. ⠀ Décès du pilote portugais Paulo Gonçalves. À sa famille, à ses proches, toute la caravane du Dakar présente ses condoléances attristées. توفي السائق البرتغالي باولو غونسالفيس. عائلة داكار تتوجّه بأحر التعازي لعائلته ومحبيه Fallecimiento del piloto portugués Paulo Gonçalves. Toda la caravana del Dakar quiere presentarle a su familia, amigos y allegados su más sentido pésame. ⠀ + info: https://www.dakar.com⠀ ⠀ #Dakar2020 ‎#داكار2020

