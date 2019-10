Vídeo de Cássio vomitando viraliza; assessoria afirma que é antigo

Um vídeo do goleiro Cássio, do Corinthians, vomitando viralizou nesta sexta-feira 25. O jogador, aparentemente alcoolizado, aparece na filmagem recebendo ajuda de sua esposa e de uma mulher (não identificada).

O Corinthians e a assessoria pessoal do goleiro confirmaram a veracidade do vídeo, mas explicaram que a gravação foi feita em 2015, em um período de férias do goleiro, no Rio Grande do Sul. No ano seguinte, Cássio se converteu a uma religião e deixou de ingerir qualquer bebida alcoólica.

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 12 não participou da derrota corintiana para o Cruzeiro, em plena Arena de Itaquera, por ter de cumprir suspensão. Cássio volta à equipe neste sábado, contra o Santos, em casa, a partir das 17h (de Brasília).