🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

Vídeo da CBF para ‘novo ciclo’ recebe enxurrada de críticas nas redes sociais

Mensagem de renovação e resiliência não caiu nas graças dos brasileiros

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 11h58 | Atualizado em 13 jul 2026, 12h00
Neymar, jogador de futebol brasileiro, ajoelhado no campo com as mãos no rosto, expressando desespero. Ele veste camisa amarela e shorts azuis com o número 10. Outros jogadores, alguns abraçados, estão ao fundo, em um estádio de futebol
Jogadores da seleção brasileira lamentam derrota e eliminação para Noruega na Copa do Mundo 2026 (Buda Mendes/Getty Images)
Continua após publicidade
Vídeo da CBF para ‘novo ciclo’ recebe enxurrada de críticas nas redes sociais Priorizar nos meus resultados Google

Depois da eliminação do Brasil da Copa do Mundo, a CBF publicou um vídeo de motivação para o próximo ciclo da seleção. “Um filme que não queríamos escrever”, descreve a entidade, já que a pentacampeã caiu nas oitavas de final do Mundial com a derrota para a Noruega no último dia 5. A mensagem, no entanto, não agradou os brasileiros que criticaram a postura e o vídeo nos comentários da publicação.

 

“Constrangedor”, “A velha história de sempre” e elogios irônicos ao marketing da seleção brasileira são os principais comentários negativos da postagem.

Siga
Continua após a publicidade

O candidato à Presidência da República, Romeu Zema também deixou sua crítica: “Comecem acabando com essa politicagem. Vocês prestam mais contas pra Brasília do quê pro brasileiro que acredita e torce por vocês. Se quiserem mudar algo de verdade, acabem com essa farra suja”, escreveu no Instagram.

Com a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil amargou a pior campanha em Mundiais 1990 quando também caiu na mesma fase. A saída precoce também garantiu o maior jejum sem títulos da seleção desde que conquistou a primeira taça em 1958. Em 2030, a pentacampeã chegará a inéditos 28 anos sem ser campeã mundial.

Continua após a publicidade

Confira mensagem do vídeo da CBF:

“Não foi fácil escrever este filme. Porque a gente sabe o que vocês estão sentindo. Que esse túnel parece não ter fim. Que esse hexa não sai. (Apita o árbitro, é fim de jogo, está adiado o sonho do hexa]).

Continua após a publicidade

Desistir nunca foi coisa de brasileiro, muito menos abaixar a cabeça, mas também não dá para esquecer essa derrota, porque ela vai nos levar para onde queremos chegar. E jamais vamos esquecer nossa torcida, lá no estádio, no Brasil e em todos os cantos do mundo. 

Então vamos guardar essa data: 5 de julho de 2026. O dia em que começa a nossa próxima jornada. E vamos com tudo. Não só com nosso talento, mas com estabilidade, mais planejamento e muito mais trabalho duro. 

Continua após a publicidade

E daqui a quatro anos, minha amiga, meu amigo, se prepare porque estaremos ainda mais fortes para buscar essa sexta estrela. Pode acreditar.”

Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
CBF
Copa do Mundo 2026
Seleção Brasileira de Futebol
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).