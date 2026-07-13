Vídeo da CBF para ‘novo ciclo’ recebe enxurrada de críticas nas redes sociais

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Após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, a CBF lançou um vídeo motivacional para o próximo ciclo, mas a iniciativa gerou forte reação negativa. Brasileiros e políticos criticaram a mensagem, classificada como “constrangedora” e “politicagem”, em meio à pior campanha do Brasil em Mundiais desde 1990.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Depois da eliminação do Brasil da Copa do Mundo, a CBF publicou um vídeo de motivação para o próximo ciclo da seleção. “Um filme que não queríamos escrever”, descreve a entidade, já que a pentacampeã caiu nas oitavas de final do Mundial com a derrota para a Noruega no último dia 5. A mensagem, no entanto, não agradou os brasileiros que criticaram a postura e o vídeo nos comentários da publicação.

“Constrangedor”, “A velha história de sempre” e elogios irônicos ao marketing da seleção brasileira são os principais comentários negativos da postagem.

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O candidato à Presidência da República, Romeu Zema também deixou sua crítica: “Comecem acabando com essa politicagem. Vocês prestam mais contas pra Brasília do quê pro brasileiro que acredita e torce por vocês. Se quiserem mudar algo de verdade, acabem com essa farra suja”, escreveu no Instagram.

Com a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil amargou a pior campanha em Mundiais 1990 quando também caiu na mesma fase. A saída precoce também garantiu o maior jejum sem títulos da seleção desde que conquistou a primeira taça em 1958. Em 2030, a pentacampeã chegará a inéditos 28 anos sem ser campeã mundial.

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Confira mensagem do vídeo da CBF:

“Não foi fácil escrever este filme. Porque a gente sabe o que vocês estão sentindo. Que esse túnel parece não ter fim. Que esse hexa não sai. (Apita o árbitro, é fim de jogo, está adiado o sonho do hexa]).

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Desistir nunca foi coisa de brasileiro, muito menos abaixar a cabeça, mas também não dá para esquecer essa derrota, porque ela vai nos levar para onde queremos chegar. E jamais vamos esquecer nossa torcida, lá no estádio, no Brasil e em todos os cantos do mundo.

Então vamos guardar essa data: 5 de julho de 2026. O dia em que começa a nossa próxima jornada. E vamos com tudo. Não só com nosso talento, mas com estabilidade, mais planejamento e muito mais trabalho duro.

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E daqui a quatro anos, minha amiga, meu amigo, se prepare porque estaremos ainda mais fortes para buscar essa sexta estrela. Pode acreditar.”

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