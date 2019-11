Vídeo: Conmebol coloca narração de Galvão Bueno nos gols de Gabigol

“Olha o gol, olha o gol, olha o gol!”. O bordão eternizado na voz de Galvão Bueno não foi ouvido pelo torcedor do Flamengo no momento mais importante do clube nos últimos 38 anos. A Conmebol, organizadora da Copa Libertadores da América, decidiu mudar isso. Fez uma homenagem ao narrador da Globo e colocou a sua voz marcante nos dois gols marcados por Gabigol na decisão do torneio contra o River Plate, no último dia 23, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

A entidade publicou o vídeo da virada flamenguista nos últimos minutos com a narração de Galvão em sua conta no Twitter.

Para conseguir o feito, a Conmebol utilizou a narração de outros dois gols marcados pelo atacante na Libertadores – com nove no total, foi o artilheiro da competição. O primeiro, após jogada de Bruno Henrique e assistência de Arrascaeta, foi substituído pelo gol no jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra o Internacional, que garantiu o empate e à classificação ao Flamengo.

O gol decisivo, anotado já aos 47 do segundo tempo após lançamento de Diego, aconteceu no segundo jogo da semifinal contra o Grêmio. Foi o segundo gol do Flamengo na goleada por 5 a 0 no Maracanã.

Galvão também utilizou o Twitter para agradecer a homenagem.

Por essa confesso que não esperava!! Que linda homenagem da Conmebol. Nem sei se mereço!!

Usaram a narração do gol decisivo nas quartas de final contra o Inter e a do Golaço de Gabigol na semi final contra o Grêmio. pic.twitter.com/KkFXqoSY3a — Galvão Bueno (@galvaobueno) November 26, 2019

O narrador da Globo chegou a viajar para Lima para transmitir o jogo entre Flamengo e River Plate no último sábado. Na véspera da partida, Galvão teve um infarto e precisou passar por um procedimento para desobstruir uma artéria. Poucas horas antes da final, recebeu alta e enviou uma mensagem aos fãs do quarto do hospital.