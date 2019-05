Vídeo: Alonso sofre acidente em treino para as 500 Milhas de Indianápolis

O espanhol Fernando Alonso sofreu um acidente nesta quarta-feira, 15, durante os treinos livres para as 500 Milhas de Indianápolis, circuito americano da Fórmula Indy. O piloto da McLaren, apesar do forte impacto, saiu do carro sozinho e sem apresentar nenhum problema mais grave.

Na saída da curva 3, Alonso perdeu o controle do carro e bateu em dois muros; em seguida, passou por cima da grama, atravessou toda a pista e bateu novamente em um dos muros. O carro ficou bem danificado, mas o piloto deixou o veículo sem nenhum ferimento.

Aos 37 anos, Alonso deve retornar às atividades utilizando o carro reserva da McLaren. A prova das 500 Milhas de Indianápolis, sexta etapa do calendário da Fórmula Indy, está marcada para o próximo dia 26. Caso vença no circuito americano, Alonso se tornará o segundo piloto da história a conquistar a tríplice coroa do automobilismo, vencendo as 24 horas de Le Mans, as 500 Milhas de Indianápolis e o Grande Prêmio de Mônaco da Fórmula 1. O primeiro a conseguir o feito foi o piloto britânico Graham Hill.

(Com Gazeta Press)