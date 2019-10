Vida longa ao Rei: os 79 anos de Pelé em imagens históricas

1. alx_esporte-futebol-memoria-pele-19700621-015_original.jpeg zoom_out_map 1/20 Pelé é carregado nos ombros após a final da Copa do Mundo contra a Itália, vitória por 4 a 1 e tri-campeonato mundial, na Cidade do México Estadio Azteca - 21/06/1970 (Arquivo/AP)

2. Pelé zoom_out_map 2/20 Pelé com as taças das Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970 (Ricardo Stuckert/CBF/Divulgação) Pelé com as taças das Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970

3. alx_esporte-boxe-muhammadi-ali-pele-19771001-023_original.jpeg zoom_out_map 3/20 Pelé abraça o boxeador Muhammad Ali em sua despedida do futebol, pelo New York Cosmos, em 1977 (Arquivo/AP) Pelé abraça Muhammad Ali durante cerimônia em homenagem a estrela do futebol brasileiro, atleta do New York Cosmos em outubro de 1977

4. pele-70-anos-06-original.jpeg zoom_out_map 4/20 O 'coração de suor' de Pelé, em seu jogo de despedida pela seleção brasileira, contra a Iugoslávia, 18 de julho de 1971: empate de 2 a 2 (Luiz Paulo Machado/VEJA)

5. Pelé zoom_out_map 5/20 O ex-jogador no Museu Pelé, em 2017 (Paulo Vitale/VEJA) O ex-jogador no Museu Pelé, em Santos, em 2017

6. O primeiro encontro entre Pelé e Diego Maradona, em 1979 zoom_out_map 6/20 O primeiro encontro entre Pelé e Diego Maradona, em 1979 (Instagram/@maradona/Reprodução)

7. carreira-pele-03-original.jpeg zoom_out_map 7/20 Rivelino, então jogador do Corinthians, e Pelé, que jogava pelo Santos, durante clássico entre os times paulistas no estádio do Pacaembu, em 1971. (veja.com/VEJA) Rivelino, então jogador do Corinthians, e Pelé, que jogava pelo Santos, durante clássico entre os times paulistas no estádio do Pacaembu, em 1971.

8. pele-70-anos-13-original.jpeg zoom_out_map 8/20 Em 14 de dezembro de 1969, Pelé comemorou seu milésimo gol (Keystone Features/Hulton Archive/VEJA)

9. centenario-santos-futebol-20070928-07-original.jpeg zoom_out_map 9/20 Pelé, do Santos, comemorando gol contra o Corinthians com um salto no ar, durante jogo do Campeonato Nacional de Futebol (Manoel Motta/VEJA)

10. pele-lemyr-dedoc-original.jpeg zoom_out_map 10/20 Pelé com a camisa 10 do Santos, no Estádio da Vila Belmiro, em 1973 (Lemyr Martins/VEJA) Pelé com a camisa 10 do Santos, no Estádio da Vila Belmiro, em 1973

11. pele-comemora-gol-original.jpeg zoom_out_map 11/20 Pelé comemora gol no estádio Azteca, no México (Pelé comemora gol no estádio Azteca, no México/VEJA)

12. pele-roberto-carlos-original.jpeg zoom_out_map 12/20 Os reis Pelé e Roberto Carlos no Guarujá, São Paulo, em 1969 (Aldyr Tavares/VEJA) Os reis Pelé e Roberto Carlos no Guarujá, São Paulo, em 1969

13. Pelé e Coutinho zoom_out_map 13/20 DE CARONA - Coutinho e Pelé: não haveria o Rei sem seu espetacular parceiro (Acervo UH/Folhapress) VJ2626

14. brasilxinglaterra-002-original.jpeg zoom_out_map 14/20 Pelé disputa a bola com Labone, durante a Copa de 1970, no México. (veja.com/VEJA)

15. pele-lemyr-martins-camisa-10-original.jpeg zoom_out_map 15/20 Pelé com a camisa 10 da Seleção (Lemyr Martins/VEJA)

16. 06-pele-milesimo-gol-original.jpeg zoom_out_map 16/20 Pelé comemora após marcar o milésimo gol em partida contra o Vasco, no Maracanã, em 19 de novembro de 1969 (Arquivo/O Globo/VEJA)

17. No tempo da delicadeza - Pelé mal entrado na adolescência, aos 17 anos zoom_out_map 17/20 Pelé mal entrado na adolescência, aos 17 anos (Antonio Lucio/.) VJ2575

18. No tempo da delicadeza - Em sentido horário, as cenas da concentração em Poços de Caldas, em abril de 1958: Pelé e Didi (acima) fazem flexões de braço no travessão zoom_out_map 18/20 No tempo da delicadeza - Cenas da concentração em Poços de Caldas, em abril de 1958: Pelé e Didi fazem flexões de braço no travessão (Antonio Lucio/.) VJ2575

19. Almanaque de A a Z zoom_out_map 19/20 REI VERMELHO - Pelé e os soviéticos, respeito eterno (Museu do Futebol/.)