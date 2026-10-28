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Vice-presidente da Federação Japonesa renuncia após apoio da Ásia a Infantino

Técnico da seleção do Japão nos Mundiais de 1998 e 2010, Okada explicou que tais controvérsias eram incompatíveis com suas convicções pessoais

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 13h09
Gianni Infantino, presidente da FIFA, sorri levemente, vestindo terno azul-marinho, camisa branca e gravata escura, com um broche dourado da FIFA no bolso do paletó. Ele está em um ambiente interno, com outras pessoas parcialmente visíveis ao fundo
ARLINGTON, TEXAS - JULY 14: Gianni Infantino president of the FIFA looks on prior the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between France and Spain at Dallas Stadium on July 14, 2026 in Arlington, Texas. (Photo by Daniela Porcelli/Getty Images) (Daniela Porcelli/Getty Images)
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O vice-presidente da Federação Japonesa de Futebol (JFA), Takeshi Okada, anunciou nesta quarta-feira, 28, sua renúncia ao cargo, motivada pelos recentes posicionamentos da Confederação Asiática (AFC) em relação à Fifa. Na última sexta-feira, a AFC manifestou apoio à candidatura do atual presidente da entidade máxima do futebol, Gianni Infantino, que tentará se reeleger em março de 2027.

Durante uma reunião em Tóquio, o presidente da AFC, o xeique Salman bin Ibrahim Al Khalifa, expressou “compromisso total” com Infantino, que estava presente.

Uma posição que contrasta com a que a AFC adotou semanas antes, juntando-se à Uefa (Europa) e à Concacaf (América do Norte, América Central e Caribe) para criticar o projeto de Infantino de abrir competições da Fifa, como a Copa do Mundo, a investidores privados por meio de uma empresa criada para esse fim.

Técnico da seleção do Japão nos Mundiais de 1998 e 2010, Okada explicou que tais controvérsias eram incompatíveis com suas convicções pessoais.

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“Ao longo de toda a minha carreira, dei grande importância ao valor social do esporte, convicto de que ele deve ser praticado com integridade”, declarou o dirigente japonês, antes de acrescentar que não podia aceitar o distanciamento entre os seus princípios e o recente posicionamento da sua confederação.

Okada esclareceu que refletiu profundamente sobre sua decisão e que esta foi uma iniciativa dele próprio, embora não tenha apontado diretamente o apoio da AFC a Infantino como a causa direta de sua renúncia.

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De fato, ele reconheceu compreender as razões práticas que levaram a JFA a alinhar sua posição à da AFC, considerando suas relações e as possíveis consequências para o futebol japonês.

Presidente da Fifa desde 2016, Infantino pediu desculpas após o fracasso de seu plano comercial. Em março de 2027, ele tentará a reeleição para um quarto mandato, sem que, por enquanto, tenham sido anunciados outros candidatos.

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(Com AFP)

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