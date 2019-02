Via twitter, nadador pede desculpas após chamar Phelps de preguiçoso

O nadador Tyler Clary, integrante da equipe olímpica dos Estados Unidos, se desculpou com o companheiro Michael Phelps após declarações em que o chamava de preguiçoso serem publicadas no jornal Press Enterprise, da California.

As críticas de Clary teriam pesado o clima dos treinamentos da equipe olímpica de natação, na Universidade de Tennesse, em Knoxville. Assim que soube que Phelps teria se chateado com as declarações, o jovem nadador, de 23 anos, foi ao twitter para desculpar-se com o catorze vezes campeão olímpico.

‘Me desculpe, Michael Phelps’, escreveu. ‘Me sinto honrado de competir com o maior nadador da história’, completou.

Treinador de Clary, Jon Urbanchek afirmou ter se assustado com as declarações do atleta, mas disse que o jovem garantiu que sua frase havia sido tirada de contexto pela publicação californiana. ‘Eu espero que eles sentem e conversem a respeito. Sei que Michael (Phelps) está um pouco chateado’, confessa.

Em sua terceira edição dos Jogos Olímpicos, Phelps competirá em sete provas. Com dezesseis medalhas conquistadas em duas edições, o norte-americano está a duas premiações de igualar a ex-ginasta Larissa Latynina, da União Soviética, com dezoito. Já Clary, estreante em Olimpíadas, participará dos 200m borboleta e costas.