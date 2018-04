Vettel revela que mentiu à Ferrari para evitar pit stop e poder vencer

Sebastian Vettel conquistou uma vitória heroica neste domingo, no Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. O piloto alemão superou os desgastes de seus pneus macios, que estavam rodando por mais de 40 voltas, para evitar fazer uma nova parada e deixar o caminho livre para Valtteri Bottas cruzar a linha de chegada em primeiro. Após a corrida, o alemão revelou que mentiu para a Ferrari para não perder a chance de vencer o segundo GP consecutivo em 2018.

“Falei no rádio faltando dez voltas para o fim da corrida que estava tudo sob controle, e era mentira, não havia nada sob controle. Quando eles me disseram o ritmo do Valtteri [Bottas] no momento, pensei que não tinha jeito de conseguir permanecer na frente. Fiz as contas no carro e pensei que ele iria me ultrapassar”, disse Vettel.

Tudo aconteceu pelo fato de a Mercedes ter surpreendido ao optar pelos seus pilotos fazerem somente uma parada nos boxes. A Ferrari, por sua vez, havia planejado dois pit stops, o que prejudicou Vettel, que teve de segurar o ímpeto do rival mesmo com um carro no final da corrida bem inferior ao de Bottas.

“Tentei fazer as voltas mais limpas possíveis. As duas Mercedes no final dos setores estavam muito fortes, especialmente no primeiro setor. Optando pelo pneu médio, eles viram o que havíamos feito. Ao optar pelos pneus médios, achei que eles tinham dado o xeque-mate, já que teríamos que fazer outra parada. Fazer outra parada era o plano original, mas acabamos mudando para tentar fazer meus pneus durarem o máximo possível. E isso funcionou”, prosseguiu.

A maneira heroica como cruzou a linha de chegada na primeira colocação abrilhantou ainda mais o fim de semana da Ferrari, que mostrou sua superioridade nas pistas do Bahrein desde sexta-feira, quando Raikkonen dominou o segundo treino livre. E Vettel não escondeu que o triunfo deste domingo tem um sabor especial.

“A situação nos colocou sob muito estresse e pressão, mas não tínhamos nada a perder tentando, a essa altura do campeonato, permanecer na pista e vencer ou chegar em terceiro. Estou muito satisfeito. Quando você vence do jeito que venci, é ainda mais saboroso”, finalizou.

(com Gazeta Press)