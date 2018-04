Vettel critica fim das grid girls: ‘Sou tradicionalista’

O piloto alemão Sebastian Vettel, vencedor da primeira etapa da Fórmula 1 de 2018, o GP da Austrália, se disse “confuso” com as mudanças promovidas pela Liberty Media, grupo que passou a dirigir a categoria. O piloto da Ferrari lamentou as mudanças de horário e também a saída das grid girls, como eram conhecidas as modelos que trabalhavam nas corridas. Por considerar a presença das garotas machista, a nova direção optou por trocá-las por crianças.

“Acho que sou tradicionalista e gosto de me apegar a certas coisas. Há algumas coisas em que não sou especialista e não preciso entender. Estou confuso porque as corridas começam depois, um pouco triste por não haver mais grid girls. Do ponto de vista da pilotagem, obviamente pouca coisa mudou”, afirmou o tetracampeão, em entrevista reproduzida por publicações estrangeiras como Crash e Independent. O GP da Austrália marcou a estreia das crianças, chamadas de ‘grid kids‘, no lugar das grid girls: