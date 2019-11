Verstappen vence GP do Brasil de Fórmula 1 pela primeira vez

Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 neste domingo 17, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O piloto holandês não cedeu à perseguição de Lewis Hamilton, hexacampeão pela Mercedes, que ficou na terceira colocação. O francês Pierre Gasly, da Toro Rosso, surpreendentemente ficou na segunda posição e subiu ao pódio pela primeira vez na carreira.

O GP do Brasil teve várias mudanças de planos e grandes reviravoltas causadas por duas entradas do safety car, devido ao abandono de Valteri Bottas, da Mercedes, que teve um problema no motor na volta 52 de 71 e a colisão entre Sebastian Vettel e Charles Leclerc, companheiros de Ferrari. A entrada do safety car mudou a trajetória do circuito, pois aproximou os pilotos e obrigou alguns pilotos a mudar a estratégia e colocar um pneu mais rápido no carro – caso de Verstappen, que colocou os pneus macios para defender sua posição.

Lewis Hamilton, por outro lado, investiu na permanência dos pneus médios, assumindo a liderança com a parada de Verstappen. O safety car deixou as pistas na volta 59 e a disputa pelos primeiros lugares se acirrou. Max imediatamente ultrapassou Hamilton e disparou na primeira colocação para garantir a vitória. O tailandês Alexander Albon, também da Red Bull, fecharia a corrida no pódio após aproveitar a briga entre Vettel e Leclerc, mas Hamilton colidiu com ele ao tentar ultrapassá-lo e o obrigou a abandonar, deixando o segundo lugar com o francês Pierre Gasly, da Toro Rosso.

Com a vitória no Brasil, Verstappen chegou ao oitavo triunfo de sua promissora carreira e terceiro na temporada, que o colocaram em terceiro lugar, na frente de Leclerc, na tabela. Em 2016, em seu ano de estreia, o holandês se tornou o piloto mais jovem a subir ao lugar mais alto do pódio, conquistando o GP da Espanha.