Verstappen conquista primeira pole position no Grande Prêmio do Brasil

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, conquistou neste sábado 16 a pole position do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. O piloto somou 1min7s508 nas pistas do autódromo de Interlagos. O piloto de 22 anos conquistou sua segunda pole da carreira e chegou pela primeira vez entre os três primeiros em Interlagos. O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, e o britânico Lewis Hamilton fecharam o Top 3 no grid de largada.

No primeira bateria de classificação, Hamilton, Leclerc, Verstappen e Vettel começaram a dominar, sem sequer fazer seus melhores tempos do final de semana. Assim que a classificação estava garantida, os quatro pilotos voltaram aos boxes. No Q2, eles começaram a impor um ritmo mais forte e se distanciar dos demais, com o holandês da Red Bull emplacando o melhor tempo do final de semana (1min7s505).

“Hoje o carro estava melhor. Melhoramos o motor e o chassi e estou muito feliz com o progresso durante essa temporada. Aprendemos com nossos erros nas últimas corridas e trabalhamos em cima disso para obter esse resultado”, disse Verstappen, em coletiva.

A preparação ajudou Verstappen a quase igualar sua marca no Q3, mas seu tempo foi suficiente para superar seus adversários. O primeiro lugar no grid do GP do Brasil, desde 2014, era dominado pela Mercedes, mas Hamilton (1min7s699) e Bottas (5º, com 1min7s874) sequer ameaçaram o holandês da Red Bull durante as provas qualificatórias.

Confira o grid de largada para o GP do Brasil de F1: