Venezuela x Brasil: horário, onde assistir e prováveis escalações

Nesta quinta-feira, 14, a seleção brasileira entra em campo novamente para enfrentar a seleção da Venezuela, no Estádio Monumental de Maturín, na Venezuela, às 18 horas. O jogo é valido pela rodada 11 das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Atualmente, a seleção brasileira está na quarta colocação das eliminatórias, com 16 pontos, a mesma pontuação do terceiro colocado Uruguai e quatro a mais que a sétima colocada Bolívia. A Venezuela está na oitava colocação com 11 pontos, 1 a menos que a Bolívia. As seis primeiras seleções das eliminatórias se classificam de forma direta para a Copa do Mundo, enquanto a sétima colocada disputa uma repescagem.

O Brasil vem de duas vitórias consecutivas, uma goleada de 4 a 0 contra o Peru, em partida que foi realizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília e uma vitória pelo placar de 2 a 1 contra o Chile, no Estádio Nacional, em Santiago, com um gol marcado pelo atacante Luiz Henrique aos 44 do segundo tempo.

Para a partida de hoje, 14, a única novidade da seleção brasileira vai ser a entrada do atacante Vinicius Júnior, do Real Madri, que foi cortado das últimas duas partidas por causa de uma lesão na cervical, no lugar de Rodrygo. O volante André e o lateral Guilherme Arana, ficaram de fora do treinamento de ontem por questões médicas e serão reavaliados até amanhã para a comissão técnica decidir se ambos jogam contra o Uruguai na próxima terça-feira, 19, ou se serão cortados.

Como assistir ao jogo entre Venezuela e Brasil?

Venezuela e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira, 14, às 18 horas, no Estádio Monumental de Maturín, na Venezuela, pela rodada 11 das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O jogo terá transmissão da Globo e do Sportv.

Prováveis escalações:

Venezuela: Romo; Aramburu, Ángel, Ferraresi e Navarro; Martínez, Cásseres e Herrera; Savarino, Machís e Rondón. Técnico: Fernando Batista.

Brasil: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vini Jr., Igor Jesus e Savinho. Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem:

Árbitro: Andrés Rojas (Colômbia); Auxiliares: David Fuentes e Miguel Roldan (Ambos também são da Colômbia)