Time de Vinicius Noronha pede doações para traslado do corpo para o Brasil

O Club Voleibol Teruel, time espanhol que o jogador brasileiro Vinicius Noronha defendia, criou uma campanha com o objetivo de arrecadar fundos para a realização do traslado do corpo do líbero para o Brasil — ele foi encontrado morto nesta segunda (17), em sua casa, na Espanha. As contas foram disponibilizadas na conta do clube no Twitter. A causa da morte ainda não foram revelada. Procurado por VEJA, o Itamaraty ainda não se posicionou a respeito do caso.

🚨 La familia de Vini necesita nuestra ayuda 🚨 Está en marcha una campaña de donación para poder afrontar los gastos del traslado de su féretro hasta Brasil. En la fotografía podréis encontrar las cuentas bancarias habilitadas para tal efecto. pic.twitter.com/nxgVTCzEga — Club Voleibol Teruel (@CVTeruel) September 18, 2018

O velório acontece nesta terça-feira (19) pela manhã, na cidade de Teruel, região espanhola de Aragão. A cerimônia começou por volta do meio-dia (hora local, 7h de Brasília) no necrotério San Julian de Teruel. O funeral ocorrerá na quarta-feira, na Igreja de Santa Emerenciana, às 12h30 (local, 7h30 de Brasília).

Em comunicado, o clube agradeceu o apoio recebido após a inesperada morte do brasileiro de 26 anos. Em seu Twitter, o time se despediu do jogador com mensagem destacando seu “sorriso eterno” e a “lacuna insubstituível” que deixa.

(1/3) Los mensajes que has recibido en el día de hoy demuestran que no eras una persona cualquiera. Te has ganado un enorme espacio en los corazones de todos los que tuvieron la suerte de coincidir contigo. Cuídanos desde ahí arriba. Ya vemos tu estrella 🧡 pic.twitter.com/IzCdU1VGBT — Club Voleibol Teruel (@CVTeruel) September 17, 2018

Vinicius Noronha foi convocado na segunda-feira (17) pela manhã, juntamente com o restante do elenco, para seguir até Alcañiz, onde disputaria a primeira partida da pré-temporada contra o L’Illa Grau. Como não compareceu, membros do clube foram até a sua residência e encontraram o líbero brasileiro morto.

O jogador estava no clube desde 2014 e, no final da temporada passada, teve seu contrato renovado. O brasileiro foi eleito o melhor líbero da última edição da Superliga espanhola.

Tu sonrisa es eterna. Tu hueco irremplazable. Descansa en paz amigo ⭐️ pic.twitter.com/q5IG7BQcfZ — Club Voleibol Teruel (@CVTeruel) September 17, 2018

(com EFE)