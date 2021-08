Vela: regata de Martine Grael e Kahena Kunze é adiada por falta de vento

As atuais campeãs olímpicas e favoritas ao pódio Martine Grael e Kahena Kunze terão de esperar mais um dia para lutar pelo bicampeonato na vela nos Jogos de Tóquio. A última regata da classe 49erFX, marcada para a madrugada desta segunda-feira, 2, foi adiada por falta de ventos para a terça-feira, 2, ainda sem horário definido pela organização.

A dupla brasileira chega à última regata na segunda posição geral, com 70 pontos perdidos, atrás apenas das holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz, que têm a mesma pontuação, mas vencem no critério de desempate. As alemãs Tina Lutz e Susann Beucke, com 73, estão em terceiro.

“É uma coisa normal, aconteceu pouco aqui nesta Olimpíada, mas é normal. A gente depende do vento está bom para velejar. Hoje estava uma situação complicada, primeiro o vento estava fraco, depois tem uma passagem de frente que poderia ter rajada e chuva, ia ter vento instável e nnão seria uma boa regata, seria uma loteria. Decidir um Campeonato assim não seria o ideal. Ter uma rodada final mais técnica é mais bonito para o campeonato”, disse Torben Garael, coordenador da seleção brasileira e pai de Martine, ao Comitê Olímpico do Brasil.

Outras duas regatas foram adiadas devido ao mau tempo: a classe 470, com presença das brasileiras Ana Luiza Barbachan e Fernanda Oliveira, e a classe 49er masculina, com Marco Grael e Gabriel Borges. O Brasil, no entanto, ainda pode conquistar medalhas na madrugada desta segunda. As melhores chances são na ginástica, com Rebeca Andrade na prova de solo. Arthur Zanetti era candidato nas argolas, mas acabou errando.