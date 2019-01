Vaticano apresenta equipe de atletismo e sonha em disputar Olimpíada

O Vaticano apresentou nesta quinta-feira, 10, sua equipe oficial de atletismo. Sonhando em um dia disputar uma Olimpíada, o time entrará em competições internacionais graças a um acordo assinado com o Comitê Olímpico Italiano.

A equipe é composta por 60 corredores, entre guardas suíços, sacerdotes, monges, farmacêuticos e até um professor de 62 anos que trabalha na Biblioteca Apostólica. A sede da Igreja Católica acredita que a formação deste time representa o apoio ao esporte como instrumento de diálogo, paz e solidariedade.

A associação também conta com dois jovens refugiados como membros honorários e foi assinado um memorando de entendimento com a Federação Italiana de Esportes Paralímpicos e Experimentais, dois gestos que pretendem demonstrar como o esporte pode promover a inclusão.

Esta equipe agora faz parte da Federação Italiana de Atletismo e tentará afiliar-se à Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês). O Estado deve participar de competições como os Jogos dos Estados Pequenos da Europa e os Jogos do Mediterrâneo.

“O sonho que sempre tivemos é ver a bandeira do Vaticano entre as delegações na cerimônia de abertura de uma Olimpíada”, explicou Melchor José Sánchez de Toca y Alameda, presidente da equipe.

Uma das corredoras da equipe, a farmacêutica Michela Ciprietti explicou que a equipe não tem apenas o propósito de competir, como também “fomentar a cultura e o atletismo e enviar uma mensagem de solidariedade e luta contra o racismo, além de qualquer tipo de violência”.

O papa Francisco defendeu em diversas ocasiões os valores do esporte como antídoto ao individualismo e como ajuda a fomentar uma cultura do encontro.

Localizado no centro de Roma, capital da Itália, e criado em 1929, o Estado da Cidade do Vaticano é o menor país soberano do mundo. O papa, além de ser a autoridade máxima da Igreja, também é o chefe absoluto dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Vaticano

(com Estadão Conteúdo e EFE)