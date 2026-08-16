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Vasco x Santos no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Confronto direto na parte de baixo da tabela é válido pela 23ª rodada do campeonato. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 09h30 | Atualizado em 16 ago 2026, 14h59
Estádio de São Januário será o palco da partida entre Vasco da Gama e Corinthians neste domingo, 24
Estádio de São Januário, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Vasco e Santos se enfrentam neste domingo, 16, às 16h (horário de Brasília), em São Januário, no Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é um duelo direto na luta contra o rebaixamento: as duas equipes estão dentro do Z-4 e chegam à rodada empatadas com 22 pontos. O Santos ocupa a 17ª colocação, enquanto o Vasco aparece logo atrás, em 18º.

O clube carioca chega pressionado pela dificuldade para transformar domínio em gols na quinta-feira, quando empatou por 0 a 0 com o Olimpia, em São Januário, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Foram 21 finalizações e 68% de posse de bola, mas nenhuma delas terminou na rede. Em oito partidas sob o comando do treinador Pedro Emanuel, o ataque vascaíno passou quatro vezes em branco.

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Brenner, que sofreu uma lesão ligamentar no pé esquerdo, abriu ainda mais a disputa pelo comando do ataque. David começou contra o Olimpia, enquanto Spinelli entrou no segundo tempo, mas nenhum dos dois conseguiu aproveitar as oportunidades. Recém-contratado, Facundo Colidio vem sendo testado como centroavante e surge como alternativa para Pedro Emanuel. O Vasco está na zona de rebaixamento do Brasileirão e busca a primeira vitória do técnico português na competição.

O Santos também está em uma situação delicada no campeonato, mas ganhou confiança antes da viagem ao Rio. Na quinta-feira, o Peixe venceu o Macará por 2 a 1, de virada, pela Copa Sul-Americana, em uma noite de protagonismo de Neymar, autor das duas assistências, e de Gabigol, que marcou seu 100º gol com a camisa santista. Cuca já indicou a intenção de utilizar seus principais jogadores também contra o Vasco, antes de administrar o elenco no confronto de volta diante dos equatorianos.

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Onde assistir a partida entre Vasco e Santos?

Vasco e Santos se enfrentam neste domingo, 16 de agosto, às 16h (horário de Brasília), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

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Prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Thiago Mendes; Adson, Nuno Moreira e Colidio (David). Técnico: Pedro Emanuel.

Santos: Gabriel Brazão; Davi Fernandes, Adonis Frias, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, João Schmidt e Rollheiser; Barreal, Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.

Arbitragem:

  • Árbitro: Lucas Casagrande (PR);
  • Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR);
  • Quarto árbitro: Fabio Augusto Santos Sá Junior (SE);
  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG);
  • AVAR: Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (MG).
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