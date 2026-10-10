Vasco x Remo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Vasco e Remo se enfrentam neste sábado em São Januário pela 30ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino vive seu melhor momento na temporada com três vitórias consecutivas, buscando consolidar sua posição. Já o Leão Azul chega em situação delicada, lutando contra o rebaixamento. Confira os detalhes, prováveis escalações e onde assistir a este confronto crucial.

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Vasco e Remo entram em campo neste sábado, 10, às 18h (de Brasília), em São Januário, no Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino ocupa a 14ª colocação, com 34 pontos, enquanto o Leão Azul está em 19º, com 24.

O time de Pedro Emanuel vive o seu melhor momento na temporada e venceu o Botafogo por 2 a 1 no Nilton Santos na última rodada, alcançando a terceira vitória consecutiva no Brasileirão. Além dos resultados, o treinador conseguiu dar maior estabilidade defensiva e eficiência ao ataque. Saldivia ganhou espaço na ausência de Cuesta e deve ser mantido entre os titulares, embora o colombiano esteja nos últimos passos da recuperação de um problema no quadril e tenha possibilidade de voltar a ser relacionado. Bruno Duarte, que assustou ao sofrer uma pancada no clássico, apresentou boa evolução após o jogo e será avaliado antes da definição da equipe.

O Remo chega ao Rio de Janeiro em situação bem mais delicada. O empate por 1 a 1 com o Grêmio, no Mangueirão, pouco mudou sua posição na luta contra o rebaixamento. A equipe de Thiago Carpini mostrou maior volume ofensivo na última rodada e terminou a partida com 20 finalizações, além de encontrar soluções importantes no banco: Patrick participou diretamente da jogada do gol e David Braga marcou nos minutos finais. O desempenho ampliou as alternativas do treinador para São Januário, e os dois jogadores passam a disputar espaço em uma formação que ainda busca maior eficiência no último terço do campo.

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Onde assistir a partida entre Vasco e Remo:

A partida entre Vasco e Remo neste sábado, 10, às 18h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo da Record, do Premiere e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Marino Hinestroza, Colidio e Bruno Duarte (David). Técnico: Pedro Emanuel.

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Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo e Marlon Matheus; Picco, Zé Ricardo e Vitor Bueno (Patrick); Pikachu, Galeano (David Braga) e Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Arbitragem:

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Evandro de Melo Lima (SP);

Quarto árbitro: Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL);

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP);

AVAR: Alberto Poletto Masseira (SP).