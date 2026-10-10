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Esporte

Vasco x Remo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste sábado, 10, em São Januário, pela 30ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 out 2026, 11h30
Estádio de São Januário será o palco da partida entre Vasco da Gama e Corinthians neste domingo, 24
Estádio de São Januário, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Vasco x Remo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Vasco e Remo entram em campo neste sábado, 10, às 18h (de Brasília), em São Januário, no Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino ocupa a 14ª colocação, com 34 pontos, enquanto o Leão Azul está em 19º, com 24. 

O time de Pedro Emanuel vive o seu melhor momento na temporada e venceu o Botafogo por 2 a 1 no Nilton Santos na última rodada, alcançando a terceira vitória consecutiva no Brasileirão. Além dos resultados, o treinador conseguiu dar maior estabilidade defensiva e eficiência ao ataque. Saldivia ganhou espaço na ausência de Cuesta e deve ser mantido entre os titulares, embora o colombiano esteja nos últimos passos da recuperação de um problema no quadril e tenha possibilidade de voltar a ser relacionado. Bruno Duarte, que assustou ao sofrer uma pancada no clássico, apresentou boa evolução após o jogo e será avaliado antes da definição da equipe.

O Remo chega ao Rio de Janeiro em situação bem mais delicada. O empate por 1 a 1 com o Grêmio, no Mangueirão, pouco mudou sua posição na luta contra o rebaixamento. A equipe de Thiago Carpini mostrou maior volume ofensivo na última rodada e terminou a partida com 20 finalizações, além de encontrar soluções importantes no banco: Patrick participou diretamente da jogada do gol e David Braga marcou nos minutos finais. O desempenho ampliou as alternativas do treinador para São Januário, e os dois jogadores passam a disputar espaço em uma formação que ainda busca maior eficiência no último terço do campo.

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Onde assistir a partida entre Vasco e Remo:

A partida entre Vasco e Remo neste sábado, 10, às 18h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo da Record, do Premiere e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Marino Hinestroza, Colidio e Bruno Duarte (David). Técnico: Pedro Emanuel.

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Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo e Marlon Matheus; Picco, Zé Ricardo e Vitor Bueno (Patrick); Pikachu, Galeano (David Braga) e Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Arbitragem:

  • Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);
  • Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Evandro de Melo Lima (SP);
  • Quarto árbitro: Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL);
  • VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP);
  • AVAR: Alberto Poletto Masseira (SP).
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