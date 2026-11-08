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Vasco x Palmeiras na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 8, no Rio, pelo jogo de volta da semifinal; na ida, paulistas venceram por 1 a 0

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 10h30
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - SEPTEMBER 21: General view of Sao Januario Stadium prior to the match between Vasco Da Gama and Coritiba as part of Brasileirao 2023 on September 21, 2023 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
Estádio de São Januário, no Rio (Buda Mendes/Getty Images)
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O Vasco recebe o Palmeiras neste domingo, 8, às 17h (de Brasília), no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil de 2026. O time paulista venceu a primeira partida por 1 a 0, no Nubank Parque, com gol de Mauricio, e chega ao Rio em vantagem.

Para avançar, o Vasco precisará vencer por dois ou mais gols de diferença. Uma vitória por um gol levará a disputa para os pênaltis, enquanto o Palmeiras garante a classificação com um empate.

Comandado pelo português Pedro Emanuel, o Vasco tenta transformar a campanha na Copa do Brasil em uma oportunidade de disputar sua segunda decisão consecutiva do torneio. A equipe carioca chega motivada após vencer o Athletico-PR por 3 a 1, de virada, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado trouxe alívio ao elenco na luta contra o rebaixamento e aumentou a confiança para o confronto decisivo. No torneio eliminatório, o Cruz-Maltino deixou para trás Paysandu, Fluminense e Vitória e busca chegar à final para conquistar seu segundo título da competição, depois da conquista de 2011.

Para o confronto diante de sua torcida, Pedro Emanuel terá um desfalque importante no sistema defensivo. O zagueiro Alan Saldivia está suspenso após ser expulso no jogo de ida, enquanto Carlos Cuesta segue afastado por um problema no quadril e não deve voltar a atuar nesta temporada. Gabriel Pereira aparece como favorito para formar a dupla de zaga com Robert Renan. Em contrapartida, o treinador contará com os retornos de Marino Hinestroza e Andrés Gómez, além de Paulo Henrique, que foi preservado durante boa parte da vitória sobre o Athletico-PR. 

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Do outro lado, o Palmeiras chega embalado por uma goleada por 6 a 1 sobre o Remo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo português Abel Ferreira ocupa a segunda colocação da competição, com 73 pontos, três atrás do líder Flamengo, e segue na disputa pelo título nacional. Além disso, o Verdão está classificado para a final da Libertadores, contra o Estudiantes, marcada para o dia 28 de novembro, e tenta alcançar sua segunda decisão na temporada. Na Copa do Brasil, o clube eliminou Jacuipense, Fortaleza e Santos antes de abrir vantagem sobre o Vasco na semifinal. Uma classificação colocará os paulistas na disputa pelo quinto título do torneio.

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Onde assistir?

A partida entre Vasco e Palmeiras terá transmissão ao vivo pela Globo, pelo SporTV, pelo Premiere, pela ge tv e pelo Amazon Prime Video. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Gabriel Pereira, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Andrés Gómez, Facundo Colidio e Bruno Duarte. Técnico: Pedro Emanuel.

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas (Lucas Evangelista), Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

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Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC);
  • Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF);
  • Quarto árbitro: Lucas Casagrande (PR);
  • VAR: Wagner Reway (SC);
  • Assistente de VAR: Helton Nunes (SC);
  • Segundo assistente de VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
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