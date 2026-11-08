Vasco x Palmeiras na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações

O Vasco recebe o Palmeiras neste domingo, 8, às 17h (de Brasília), no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil de 2026. O time paulista venceu a primeira partida por 1 a 0, no Nubank Parque, com gol de Mauricio, e chega ao Rio em vantagem.

Para avançar, o Vasco precisará vencer por dois ou mais gols de diferença. Uma vitória por um gol levará a disputa para os pênaltis, enquanto o Palmeiras garante a classificação com um empate.

Comandado pelo português Pedro Emanuel, o Vasco tenta transformar a campanha na Copa do Brasil em uma oportunidade de disputar sua segunda decisão consecutiva do torneio. A equipe carioca chega motivada após vencer o Athletico-PR por 3 a 1, de virada, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado trouxe alívio ao elenco na luta contra o rebaixamento e aumentou a confiança para o confronto decisivo. No torneio eliminatório, o Cruz-Maltino deixou para trás Paysandu, Fluminense e Vitória e busca chegar à final para conquistar seu segundo título da competição, depois da conquista de 2011.

Para o confronto diante de sua torcida, Pedro Emanuel terá um desfalque importante no sistema defensivo. O zagueiro Alan Saldivia está suspenso após ser expulso no jogo de ida, enquanto Carlos Cuesta segue afastado por um problema no quadril e não deve voltar a atuar nesta temporada. Gabriel Pereira aparece como favorito para formar a dupla de zaga com Robert Renan. Em contrapartida, o treinador contará com os retornos de Marino Hinestroza e Andrés Gómez, além de Paulo Henrique, que foi preservado durante boa parte da vitória sobre o Athletico-PR.

Continua após a publicidade

Do outro lado, o Palmeiras chega embalado por uma goleada por 6 a 1 sobre o Remo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo português Abel Ferreira ocupa a segunda colocação da competição, com 73 pontos, três atrás do líder Flamengo, e segue na disputa pelo título nacional. Além disso, o Verdão está classificado para a final da Libertadores, contra o Estudiantes, marcada para o dia 28 de novembro, e tenta alcançar sua segunda decisão na temporada. Na Copa do Brasil, o clube eliminou Jacuipense, Fortaleza e Santos antes de abrir vantagem sobre o Vasco na semifinal. Uma classificação colocará os paulistas na disputa pelo quinto título do torneio.

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Onde assistir?

A partida entre Vasco e Palmeiras terá transmissão ao vivo pela Globo, pelo SporTV, pelo Premiere, pela ge tv e pelo Amazon Prime Video. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Gabriel Pereira, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Andrés Gómez, Facundo Colidio e Bruno Duarte. Técnico: Pedro Emanuel.

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas (Lucas Evangelista), Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Continua após a publicidade

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC);

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF);

Quarto árbitro: Lucas Casagrande (PR);

VAR: Wagner Reway (SC);

Assistente de VAR: Helton Nunes (SC);

Segundo assistente de VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).