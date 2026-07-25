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Esporte

Vasco x Mirassol no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste sábado, 25, pela 20ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jul 2026, 14h00
Estádio de São Januário será o palco da partida entre Vasco da Gama e Corinthians neste domingo, 24
Estádio de São Januário, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Vasco x Mirassol no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Vasco e Mirassol vão se enfrentar neste sábado, 25, às 20h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no estádio de São Januário, no Rio. As duas equipes estão na zona de rebaixamento separadas por somente um ponto e fazem um “duelo de seis pontos”.

Na estreia do técnico Pedro Manuel, o Cruzmaltino foi até Salvador para enfrentar o Vitória e perdeu por 1 a 0, estacionando na 17ª colocação com 20 pontos. Pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, o Vasco visitou o Independiente Medellín na última quarta, 22, e empatou em 2 a 2.

Do outro lado, o Mirassol está logo atrás, na 18ª colocação com 19 pontos. O Leão Caipira vem de uma vitória por 2 a 1 contra o Grêmio na última rodada, resultado que deu um fôlego a mais para a equipe no campeonato. Os gols foram marcados por Bruno Santos e Edson Carioca.

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Como assistir ao jogo entre Vasco e Mirassol hoje?

Vasco da Gama e Mirassol vão se enfrentar neste sábado, 25, às 20h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no estádio de São Januário, no Rio. A partida terá transmissão da Record, da CazéTV e do Premiere.

Prováveis escalações:

Vasco da Gama: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros e Thiago Mendes; Adson, Rojas e Andrés Gómez; Spinelli. Técnico: Pedro Emanuel.

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Wanderson Machado e Reinaldo; José Aldo e Denilson; Edson Carioca, Japa e Alesson; Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

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Arbitragem

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    • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
    • Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Jorge Eduardo Bernardi (RS);
    • Quarto árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS);
    • VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG);
    • AVAR: Johnny Barros de Oliveira (SC).
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    TAGS:
    Campeonato Brasileiro
    Futebol: onde assistir
    Redação Digital
    Vasco da Gama
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